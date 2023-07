Allevatore incornato da un toro scappato dalla stalla: è in prognosi riservata al Cto

Brutta disavventura nella serata di ieri per un allevatore di 74 anni di San Carlo Canavese. L'uomo, infatti, è stato incornato da un toro che era fuggito dalla stalla.

Ancora da ricostruire con precisione la dinamica che ha portato alla disgrazia, ma intanto l'allevatore è stato soccorso e portato in condizioni preoccupanti al Cto di Torino.



Secondo le prime notizie, l'uomo avrebbe riportato contusioni e lesioni soprattutto nella zona del torace, ma anche all'addome ed è stato ricoverato in prognosi riservata.