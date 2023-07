Allarme baby gang, arrestati un 19enne e due minorenni per tentata rapina sul lungo Po

Ieri notte, intorno alle 2 durante un servizio disposto dai carabinieri della Compagnia Torino San Carlo, i militari hanno arrestato un diciannovenne e due minorenni di 16 anni per il reato di tentata rapina aggravata in concorso. L'episodio si è verificato in corso Cairoli angolo Lungo Po Diaz, dove i tre, insieme ad altri due complici non ancora identificati, hanno circondato quattro giovani italiani, due donne e due uomini. Minacciandoli, hanno richiesto denaro e sigarette. Uno degli aggressori ha fatto intendere di avere un'arma da taglio nascosta nel borsello e avrebbe fatto uso di essa in caso di rifiuto da parte delle vittime ma l’intervento dei carabinieri ha impedito la rapina.

Sempre ieri, ad Avigliana, nel torinese, i carabinieri hanno denunciato per rapina due sedicenni e un quindicenne che in concorso tra di loro la sera prima avevano aggredito un sedicenne, sottraendogli una catenina in oro, prima di fuggire. Le indagini hanno portato all'identificazione dei responsabili, che sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. Durante le perquisizioni, è stata recuperata la refurtiva, che è stata restituita alla vittima che durante l'aggressione ha riportato lievi escoriazioni.



Un caso simile si è verificato sempre in queste ore a Santa Rita, in zona piazza d'Armi.