Ruba un cellulare dal tavolo di 4 amici che fanno serata a San Salvario: arrestato 31enne

E' finito nei guai con l'accusa di furto aggravato un 31enne di origini colombiane sorpreso dalla Polizia intorno all'una di notte a San Salvario. Poco prima, in zona, un gruppo di quattro amici si era dato appuntamento per passare la serata. Due di loro, due donne, si allontanano per andare in bagno, ma lasciano i cellulari sul tavolo.



In quel momento, nonostante la presenza di uno degli amici del gruppo al tavolo, giungono da piazza Madama Cristina quattro persone, uno dei quali afferra uno degli smartphone per poi scappare in direzione via Bernardino Galliari.