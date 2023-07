Scoppio tremendo in via Monte Ortigara: “I vetri hanno tremato anche al decimo piano”. Sul posto vigili del fuoco e polizia

Cos’è successo in via Monte Ortigara all’angolo con via Viberti, poco prima delle 22? Una risposta ancora non la si ha, ma tanta è stata la paura per i residenti che hanno sentito uno scoppio fortissimo e temuto il peggio.

L’episodio, al momento misterioso, è avvenuto alle 21:45 circa. Un botto fortissimo, avvertito a più isolati di distanza. “Sembrava venisse giù il palazzo”. “Ero al decimo piano e ho sentito tremare i vetri”. “Abbiamo avuto paura, siamo scappati”. Queste alcune delle testimonianze dei residenti. Tante le versioni contraddittorie: una donna, per esempio, afferma di aver visto del fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una volante della Polizia.

Non è noto, al momento, cosa abbia causato lo scoppio. I vigili del fuoco hanno ispezionato le case e due negozi, un solarium e un bar, ma senza trovare alcun riscontro. Nel cortile interno del palazzo che fa angolo tra le due vie è stato però rinvenuta la bruciatura sull’asfalto tipica di un grosso petardo. Al momento l’ipotesi più credibile è quindi questa. Scongiurata la fuga di gas, l’esplosione o il colpo d’arma da fuoco: nessuna persona è rimasta ferita. Solo tanta paura e un’ora d’apprensione in una serata più calda del solito.