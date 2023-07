DGA GROUP ITALIA offre un unico interlocutore per soddisfare ogni esigenza di mobilità nel settore automotive

DGA GROUP ITALIA, società leader nel settore del noleggio a lungo termine, continua a crescere e a offrire soluzioni di mobilità innovative, diventando il partner ideale per grandi, piccole, medie imprese, liberi professionisti e privati.

Fondata nel 2009 da Enrico De Gregorio come broker nel settore del noleggio auto a lungo termine, DGA GROUP ITALIA ha rapidamente conquistato la fiducia dei clienti grazie alla sua dinamicità e alla volontà costante di crescere. Forte dei mandati dei principali player del settore, l'azienda ha consolidato la sua posizione e, a partire dal 2018, è stata premiata ogni anno da Leasys come "Prima Agenzia di Brokeraggio in Italia".





Nel corso degli anni, la società ha ampliato la sua offerta di servizi, diventando una holding che comprende tre diverse realtà: DGA RENT, specializzata nel noleggio auto a breve termine, DGA CONCEPT STORE, dedicata alla vendita di auto nuove ed usate, e DGA Lab, un'agenzia di marketing e comunicazione. Questa crescita ha portato ad una rapida espansione sul territorio nazionale, con cinque sedi operative attualmente presenti a Torino, Milano e Forte dei Marmi.

"DGA GROUP ITALIA è nata con l'obiettivo di offrire un servizio di consulenza a 360° nel settore dell'automotive, rispondendo alle diverse esigenze di mobilità dei nostri clienti", afferma Enrico De Gregorio, fondatore di DGA GROUP ITALIA. "Abbiamo sviluppato una piattaforma unica che consente agli utenti di avere un solo punto di riferimento per tutte le loro necessità, offrendo loro le migliori soluzioni disponibili sul mercato. Siamo orgogliosi di essere un partner affidabile e di fiducia per i nostri clienti".

Con la crescente importanza della mobilità digitale nella società moderna, DGA GROUP ITALIA ha abbracciato il concetto di "Digital Mobility" per fornire un servizio completo che risponda alle esigenze in continua evoluzione nel settore automotive. La società si impegna a offrire un'ampia gamma di servizi di mobilità, garantendo al contempo un'esperienza personalizzata e un supporto professionale ai suoi clienti.

Che si tratti di un'auto nuova di zecca, di un secondo veicolo adatto all'uso familiare o di una flotta aziendale in espansione, DGA GROUP ITALIA è in grado di soddisfare le aspirazioni di tutti coloro che desiderano realizzare il loro sogno a quattro ruote.

www.dgagroupitalia.it