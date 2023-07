Le rsa hanno bisogno di personale: in Piemonte "servono subito cinquemila oss. Altrimenti sarà tilt"

Quello delle rsa non è un mondo facile. Non lo è stato durante la pandemia, con tutte le difficoltà che ne sono emerse. Ma non lo è nemmeno adesso, visto che quella del personale è un'emergenza costante. Infermieri, ma anche Oss, ovvero gli operatori socio sanitari che quotidianamente assistono gli ospiti in tutte le loro esigenze.

Secondo Api Sanità Torino e Confapi Sanità Piemonte, in tutta la regione mancherebbero almeno 5000 professionisti. Fin da subito. “La carenza in Piemonte di operatori socio-sanitari ci pone dinanzi ad una vera e propria emergenza sociale. Se non verrà trovata una rapida soluzione al problema, si rischierà di non poter prestare adeguati servizi socio-sanitari a tutta la popolazione anziana della nostra regione mettendo anche in grave crisi tutte le RSA del territorio piemontese”, dice Michele Colaci, presidente di API Sanità Torino e di Confapi Sanità.