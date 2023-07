Alpignano, tutto pronto per fare festa: dal 21 al 23 luglio torna il Palio dij Cossot

Grande lo sforzo organizzativo per accogliere il contributo di tanti gruppi storici, artisti e associazioni partecipanti all’evento.

Si potrà infatti accedere al Palio non solo da piazza Parrocchia ma anche da via Arnò 33 dove si troverà subito la Locanda del Cambio, la Terrazza dei Bambini, il grande Gioco dell’Oca e uno dei palchi dove ci saranno musiche, balli e spettacoli.

Importante sarà la presenza di Andrea Castellan che per la prima volta impersonerà la figura di Francesco II Provana, conte di Alpignano, affiancato dalla contessa, ancora una volta impersonata da Luisa Baudino.

Ci sarà la tradizionale corsa del Palio, preceduta dal corteo storico, sul medesimo percorso del 2022: si correrà all’interno del parco del Castello e nelle vie Arnò e Riberi con partenza e arrivo in piazza Parrocchia.

Ritorna per il secondo anno la partita a scacchi vivente realizzata dai borghi storici di Alpignano: si svolgerà venerdì sera nell’area di via Arnò su una grande scacchiera di 100 metri quadrati con 32 figuranti in costume.