21 novembre 2025

Escape Room a Mirafiori: il futuro distopico dell’IA tra acqua, aria ed energia

Il 29 e 30 novembre la parrocchia di San Barnaba ospita un’avventura interattiva in cui i giocatori diventano tecnici ambientali per salvare il quartiere

Torna a grande richiesta l'Escape Room nelle sale della parrocchia di San Barnaba in strada Castello di Mirafiori 46: un'esperienza unica a tema Intelligenza Artificiale nel weekend del 29 e 30 novembre.

L'ambientazione della nuova Escape Room progettata per Mirafiori dai giovani under25 è un futuro distopico in cui il quartiere Mirafiori sud è gestito come un eco-distretto dall'IA denominata Verdemente.

L'Ia monitora acqua, aria energia e rifiuti, ma a un certo punto qualcosa va storto: il sistema è entrato in blocco e il quartiere rischia il collasso ambientale. I giocatori entrano nel ruolo di "tecnici ambientali d'emergenza e riparatori del sistema" e ricevono il compito di riattivare Verdemente entro un tempo limite prima che il quartiere subisca gravi danni.

Escape Room Mirafiori è un'iniziativa a cura di giovani dell'associazione Noi Torino aps nell'ambito del progetto “Mirafiori (non) è la fine del mondo”, capofila Fondazione delle comunità di Mirafiori, finanziato dal Pnrr YouToo di Città di Torino, nell’ambito del PIU Azione A35.

Redazione

