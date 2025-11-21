AgriFlor arriva in piazza Gran Madre: una domenica tra fiori, sapori e idee regalo “green”

Domenica 23 novembre, eccezionalmente in piazza Gran Madre di Dio a Torino (orario dalle 9.30 alle 19) torna l’appuntamento mensile con AgriFlor, il mercatino ad ingresso gratuito di fiori e specialità agricole organizzato da Associazione Orticola del Piemonte.

Una giornata intera da vivere con i fiori, le piante e le tipicità agricole del territorio in compagnia di circa una quindicina tra vivaisti, piccoli produttori enogastronomici e agricoltori piemontesi che metteranno in mostra le proprie eccellenze.

A un mese dal Natale, un’occasione unica per cercare qualche pensierino “green” da regalare ai propri cari all’insegna della Natura e del sapore più autentico e genuino

Anche in questa edizione AgriFLOR propone l’iniziativa RiFLOR, ideata dall’Associazione Orticola del Piemonte con l’obiettivo di dare una seconda vita alle piante, riducendo gli sprechi e promuovendo la condivisione del verde all’interno della comunità.

Tutti coloro che desiderano disfarsi di una pianta, perché non hanno tempo da dedicarle o spazio dove metterla, oppure semplicemente perché è malata e non sanno come “curarla,” hanno la possibilità di scambiarla o regalarla, affidandola alle cure dei ragazzi e delle ragazze dell’Associazione Orticola del Piemonte presso lo stand dedicato che sarà sempre presente in occasione di ogni edizione di Agriflor e delle altre manifestazioni di Orticola del Piemonte.