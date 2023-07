Caro trasporti, la Regione pensa a un bonus per usare i mezzi pubblici: “Operativo per l’inizio delle scuole”

Un bonus per mitigare l’aumento dei prezzi dei bus a Torino e non solo. E’ l’ultima idea, per il momento in fase embrionale, della Regione Piemonte.

Ad annunciarlo il presidente Alberto Cirio: “Come Regione stiamo cercando di individuare, attraverso risorse dei fondi europei, forme di incentivo all’utilizzo dei mezzi che vadano proprio ad abbattere questi costi”. “Il nostro intervento va nella direzione di cercare di calmierare un aumento dei prezzi che però è inevitabile”, ha ribadito il Governatore.

L’obiettivo, secondo quanto riportato dal presidente della Regione, è di dare vita a un bonus che dovrà essere operativo prima dell’inizio delle scuole. Si lavorerà quindi in queste settimane per definire sia l’entità che le modalità di erogazione.

Se da una parte la Regione vuole quindi tendere la mano ai cittadini, il presidente non se la sente di puntare il dito contro il sindaco Stefano Lo Russo, che ha deciso di aumentare fino a 2 euro il prezzo del biglietto singolo in città. “Gli aumenti ci sono in tutta Italia, Europa e mondo. In tutti i beni che caratterizzano la nostra quotidianità: pasta, pane, medicine. Aumenta tutto”. “Finché non si porrà fine alla guerra che da una parte porta problemi reali, dall’altra diventa un alibi per tanti speculatori, il problema lo vivremo sempre”, ha concluso Cirio.