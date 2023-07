Eccezionale intervento al Santa Croce di Moncalieri grazie a innovativa tecnologia laparoscopica

Importante e innovativo intervento chirurgico è stato realizzato nei giorni scorsi nella Struttura Chirurgia dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. E’ infatti stato impiantato con tecnica laparoscopica una nuova tecnologia per il trattamento chirurgico della mRGE sviluppata negli Stati Uniti. Dagli Usa al Santa Croce di Moncalieri

“Si tratta di uno sfintere esofageo magnetico, noto come LINX®, costituito da un anello di perline metalliche in lega di titanio che viene posizionato, nel corso di un intervento laparoscopico attorno allo sfintere esofageo inferiore – ha spiegato il dottor Gabriele Pozzo direttore della struttura di Chirurgia - In questa sede, grazie ad un effetto di attrazione magnetica tra le perline, si crea una zona di pressione circolare che funge da nuovo sfintere. Durante il transito del cibo questo nuovo sfintere magnetico si apre permettendo la normale alimentazione. I principali vantaggi di questa tecnologia risiedono nella maggiore standardizzazione della procedura ed in una ulteriore riduzione della disfagia post-operatoria. Il LINX®, inoltre, è un dispositivo relativamente semplice da impiantare (non più di 30 minuti) e come per la Fundoplicatio, permette la dimissione del paziente nella prima giornata post-operatoria”.

Il dottor Pozzo nel 2019 era stato il primo ad impiantare questo dispositivo in un ospedale pubblico in Italia (negli USA è presente dal 2009 e ne sono già stati impiantati oltre ottocentomila- nel mondo quasi il doppio), portando questa tecnica innovativa al Santa Croce, così l’ AslTo 5 diventa uno dei pochi centri Italiani certificati per il trattamento delle patologie funzionali esofago gastriche. Tecnica mininvasiva L’intervento eseguito nelle sale operatorie del Santa Croce ha visto impegnati assieme a Pozzo, il dott. Granero dell’equipe anestesiologica diretta dal dott. Gilberto Fiore, le dott.sse Stefania Martina e Laura Roy della Chirurgia e le due dott.sse in formazione specialistica Francesca Palazzo e Gurguri oltre al personale infermieristico che ha dimostrato un grande impegno nel formarsi per l’esecuzione di questa nuova tecnica. Questa tecnica va ad aggiungersi alle nuove metodiche mininvasive (gastrectomie sub totali e totali, resezioni colo rettali) che da inizio anno sono state effettuate dalla Struttura di Chirurgia garantendo un percorso di dimissione precoce del paziente ed un rapido ritorno alla vita quotidiana.

La malattia da reflusso gastroesofageo (mRGE) è una condizione clinica molto comune in cui il contenuto fluido e gassoso presente nello stomaco torna in esofago causando sintomi altamente impattanti sulla qualità di vita dei pazienti e specifiche complicanze potenzialmente molto severe. Fondamentale per curare affezioni alle vie respiratorie

Oggi la terapia medica è molto efficace grazie a farmaci specifici, gli Inibitori di Pompa Protonica, (PPI). Purtroppo però circa il 20% dei pazienti con MRGE non risponde ai PPI, o risponde solo parzialmente, con il rischio di sviluppare una farmaco-dipendenza non scevra da severi effetti collaterali. I sintomi sono spesso debilitanti e possono includere dolore quotidiano, difficoltà a deglutire e interruzione del sonno. La malattia è inoltre associata a problemi a carico delle vie respiratorie superiori, tra cui asma e bronchite/polmonite.

In assenza di una risposta completa alla terapia farmacologica, la MRGE cronica può anche progredire dando adito a gravi complicazioni, tra cui la patologia pre-cancerosa detta "esofago di Barrett" ed il cancro dell’esofago.

Con l’avvento della chirurgia mininvasiva il gruppo dei pazienti non responsivi alla terapia farmacologica può beneficiare della correzione del reflusso attraverso procedure laparoscopiche quali la classica “fundoplicatio” e l’impianto di sfinteri magnetici artificiali. Pescarmona: "Asl To5 all'avanguardia"