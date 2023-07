Vigili del fuoco, a Grugliasco nasce la nuova sala operativa del Piemonte [FOTO e VIDEO]

I nuovi spazi, presentati dal direttore regionale Alessandro Paola , sono stati ricavati da un ex archivio, svuotato e ristrutturato completamente. Le sale sono quattro, isolate tra loro per migliorare il lavoro di ognuna ma comunicanti tramite porte e finestre a vetri, per facilitare il coordinamento.

"Questa nuova sala operativa - ha commentato Prisco - nasce per offrire un soccorso più efficace alla popolazione ma soprattutto per garantire agli operatori di soccorso di agire in maggior sicurezza. Stiamo sostituendo i mezzi del parco macchine coi fondi del PNRR e soprattutto si stanno mettendo in campo rinforzi del personale, quasi 1800 unità aggiuntive solo in questi ultimi mesi. Il corpo nazionale si caratterizza per il gioco di squadra, e questo è un luogo dove fare squadra. Il Piemonte è una Ragione strategica per tutto quello che rappresenta e significa per la nostra nazione".