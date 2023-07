Mirafiori, allarme caldo: "Malori in mensa per alcune lavoratrici, portate in infermeria"

Il grande caldo di questi giorni non risparmia nemmeno la fabbrica. E Mirafiori non fa eccezione. Tanto da rendere necessario il ricorso all'infermeria per alcune lavoratrici nella giornata di ieri.



A segnalarlo sono le rsa di Fiom Cgil della Carrozzeria: "Succede nel 2023 che, a causa della scelta di non condizionare i locali mensa, alcune Lavoratrici abbiano accusato malori tanto da ricorrere al soccorso dell'infermeria di stabilimento. Le temperature, previste e ricorrenti anno dopo anno, non vengono tenute in considerazione, evidentemente.