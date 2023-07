Il centro di Grugliasco si rifà il look: fioriere, portabici e pedane mobili per i disabili

Nuovo arredo urbano per il centro storico (e non solo) di Grugliasco che diventerà ancora più bello ed accogliente. Tutto questo a seguito del bando regionale dei distretti del commercio finanziato totalmente dalla Regione Piemonte. In questi giorni alcune vie del centro cittadino sono coinvolte dalla posa di nuovi arredi: 40 fioriere, 3 portabici e 8 pedane mobili per i disabili.

Per partecipare al bando è stata creata un'importante sinergia tra il Comune di Grugliasco la Regione e la rete d’impresa di negozi cittadini. Una rete di assoluta rilevanza che ha saputo conquistare il contributo finalizzato ad azioni di promozione delle attività, tra cui la valorizzazione dello spazio urbano.

“Oltre che per il risultato, in quanto il centro cittadino diventerà ancora più bello ed accogliente – ha detto Roberta Colombo, assessore al commercio di Grugliasco – ritengo che questo rinnovamento dell’arredo urbano sia il simbolo concreto della qualità dei risultati che si possono raggiungere quando la città, le istituzioni e i privati collaborano per fare sistema. Essere riusciti a operare in rete per conquistare il contributo regionale rappresenta per Grugliasco un valore aggiunto che va oltre l’entità economica del contributo stesso”.

Le nuove fioriere, studiate per resistere ai cambiamenti climatici e annaffiate dai negozianti grazie a un accordo tra loro e il Comune, sono state collocate, oltre che nel centro cittadino come via Lupo e via Spanna, anche in via Perotti, via Battisti, via Cravero e via Don Caustico. Parte delle rastrelliere per bici è destinata a sostituire l’esistente, ormai ammalorato. I lavori di posa sono iniziati mercoledì 2 febbraio e proseguiranno nelle prossime settimane.

Le 8 pedane destinate ai negozi e acquistate per l'abbattimento delle barriere architettoniche grazie allo stesso bando, saranno collocate in un momento successivo tramite una manifestazione d'interesse tra i commercianti che le chiederanno.