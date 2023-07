Arriva l'estate!

L’estate è finalmente arrivata e ha come imperativo personale quello di rilassarsi. E’ fondamentale approfittare di questo periodo, senza sentirsi in colpa, per disconnettersi e dedicare del tempo al proprio benessere personale. La routine estiva, che lascia da parte scadenze di lavoro, impegni e frenesia quotidiana, può contare su ritmi più blandi, con una maggiore attenzione all’alimentazione e alla vita all’aria aperta. È la stagione ideale per recuperare il sonno e le energie spese durante tutto l’anno lavorativo. C’è una grande voglia di serenità e di divertimento, ma è anche il tempo giusto per mettere in atto una serie di scelte specifiche per agevolare una migliore condizione fisica oltre che mentale.

La regola principale rimane quella, per tutto il periodo delle vacanze, di disattivare sveglie e calendari digitali, e affrontare solo attività positive per l’animo e per la mente. Sfruttiamo questa stagione per esplorare la natura, dedicarci ai nostri hobby, connetterci con le persone a noi vicine e trovare un equilibrio interiore.

In questo articolo daremo spazio al Dott. Marco Zanetti perché dal suo punto di vista, come nutrizionista, biologo, esperto di nutrizione sportiva e autore di numerose pubblicazioni su questi temi, ci dia dei consigli, non sempre banali, per affrontare in modo positivo e strutturato il periodo estivo.

Dott. Zanetti cosa possiamo suggerire che non siano le solite cose che trita e ritrita abbiamo già sentito milioni di volte per questa estate?

“Ha ragione lei. Oramai si sono aperti i ponti e tutti a propinare consigli utili per dimagrire o essere pronti per il costume. L’estate è utile perché ci stimola a porci degli obiettivi. Tralasciando i soliti consigli che trita e ritrita avete già sentito milioni di volte, come mangiare la frutta fa bene, come bere di più fa bene, come fare movimento fisico fa bene, ecc…, e passando all’alimentazione, possiamo dire che mangiare ad esempio pasta e riso freddo in insalata è utilissimo e pochi lo sanno.

La refrigerazione del riso o pasta per almeno 12 ore modifica l’amido e una percentuale di esso, variabile, ma reale, viene modificato in amido resistente (una forma di fibra) e quindi inassimilabile. Se non si assimila non fornisce calorie e, quindi mangiando la stessa quantità di riso, si assumono meno calorie se lo si mangia freddo piuttosto che caldo oltre a fare bene al nostro intestino. Quindi via libera alle paste fredde e riso freddo che piacciono al nostro palato, non scalda e riduce le calorie assunte.”

Molto interessante il conoscere che la pasta e il riso freddo in insalata sono poco calorici, se mangiati dopo 12 ore dalla refrigerazione. Ma continuando, può darci una scaletta un po’ più precisa su come integrare durante il giorno la nostra alimentazione per ridurre le calorie assimilate?

“Altra cosa da fare, visto che d’estate si mangia spesso la frutta, è quella di consumarla dopo la frutta secca. Due o tre mandorle e noci e poi la frutta, rallentano l’assorbimento degli zuccheri semplici della frutta (vero nemico della linea) e quindi ci si idrata di più e si ingrassa di meno; non male come cosa.

Altra cosa da fare è consumare delle verdure crude all’inizio del pasto e non dopo e questo oltre ad esercitare un effetto sazietà, non meno importante, riduce l’assimilazione di quello che si mangerà dopo, oltre a renderci meno affamati e con una migliore digestione.”

A questo punto, come lei ci insegna, quale deve essere la nostra fonte proteica giornaliera?

“Mangiare proteine sono importanti, altrimenti si perde massa magra e con essa si abbassa il metabolismo e quindi “ciao” ai sacrifici. Mangiare una porzione di carne bianca o rossa o pesce al giorno è fondamentale o, se vegetariani, uova o formaggio. Le proteine, infatti, insieme ai glucidi e ai lipidi, sono uno dei 3 macronutrienti indispensabili per la nostra sopravvivenza, perché permettono il rinnovamento dei tessuti, aiutano la digestione, fanno alzare le difese immunitarie e migliorano il trasporto dell’ossigeno del sangue. Come ho detto prima, si possono mangiare uova, carne magra, pesce, verdure, latticini con ridotto contenuto di grassi. Ad esempio, una colazione perfetta e proteica può essere quella con fiocchi d’avena e yogurt greco, oppure del pane integrale con uova o della bresaola e qualche noce. Questo ci permetterà di iniziare la giornata con sprint e carica senza essere appesantiti.”

Per quanto riguarda l’attività fisica?

“E’ importante sfruttare il clima estivo per dedicarsi a esercizi all’aperto. Camminare, correre, nuotare, fare stretching o praticare sport come il beach volley, sono ottime soluzioni per tenersi attivi e migliorare il proprio benessere fisico e mentale. L’esercizio fisico all’aperto ci permette di godere il sole e di rilassare la mente, mentre lavoriamo sul nostro corpo.

Qual’ è il suo consiglio finale per portarci ad un buon equilibrio psicofisico?

“Di alimentazione e di esercizio fisico ne abbiamo parlato. Rimane quello di staccare dalla routine quotidiana dedicandoci anche alle persone a noi care e alle nuove amicizie. Organizzare cene all’aperto, a casa o nei luoghi di villeggiatura, per trascorrere tempo di qualità con amici e familiari. Le risate, le conversazioni e la condivisione di momenti piacevoli e divertenti, possono alleviare lo stress e creare ricordi piacevoli.

Scrivici a media@morenews.it indicando nell’oggetto “I Corsivi di Virginia” oppure seguici sulla Rubrica “I Corsivi di Virginia”su www.torinoggi.it, saremo felici di aprire un contatto diretto con te!!