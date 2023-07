L'estate allenta la morsa opprimente del caldo: su Torino e provincia si torna a respirare

La morsa del caldo sembra allentare la presa, su Torino e provincia. Lo dicono gli esperti di Datameteo, secondo i quali una flessione della pressione atmosferica con clima più consono ai canoni stagionali porterà a una passata temporalesca con grandine nella giornata di oggi, in esaurimento domani al Nord Ovest. Da metà settimana flessione delle temperature, soprattutto le minime.Qualche nuovo possibile temporale alle porte del nuovo week-end. Valgono comunque sempre le regole di prudenza da adottare nella stagione estiva con temperature elevate e forte insolazione: non uscire nelle ore più calde, idratarsi, proteggersi dai raggi solari.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domani, 25 luglio, temporali con fenomeni localmente anche forti, con grandine, su tutto il Nord Ovest ad iniziare nel primo pomeriggio su Liguria di ponente e Piemonte meridionale in esaurimento domani.

Temperature in calo: le massime 28-30°C e minime ancora 21-23°C. Momentaneo lieve rialzo domani per poi assistere ad un calo.

Venti moderati localmente forti, con raffiche nelle celle temporalesche da Nord in pianura.

Da mercoledì 26 luglio poco nuvoloso il mattino, nubi cumuliformi il pomeriggio, con termometro in calo minime in pianura previste intorno a 16-19°C in pianura, massime 27-29°C. Fine quindi del caldo opprimente e maggiore ventilazione.