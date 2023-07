Rivoli, firmato il protocollo d'intesa tra Comune e sindacati per una nuova rete della solidarietà per aiutare anziani e fragili

E’ stato firmato questa mattina a Rivoli il Protocollo d’Intesa finalizzato a promuovere diritti, garanzie ed opportunità volte al benessere delle persone e delle famiglie ed al consolidamento della rete della solidarietà.

Presenti insieme al Sindaco Andrea Tragaioli ed all’Assessore al Commercio Paolo Dabbene, le organizzazioni sindacali confederali e dei pensionati CGIL; CISL e UIL.

Un sistema di informazione diffuso, informerà i cittadini su tutti i servizi e le condizioni di accesso alle agevolazioni che il Comune mette loro a disposizione.

Il Sindaco Andrea Tragaioli sottolinea: “L’attenzione per le fasce deboli e per la risoluzione delle problematiche socio sanitarie del territorio sono per me e per la nostra Amministrazione una priorità assoluta. Mi auguro che questo documento diventi un modello al quale fare riferimento. La lente d’ingrandimento viene posta nell’analisi e risoluzione dei problemi della popolazione fragile, degli anziani e delle classi sociali più deboli ma l’impegno è quello di migliorare le condizioni di tutti i cittadini.”

“Visti gli obiettivi comuni, i progetti già avviati e le istanze pervenute dalla cittadinanza, lavoreremo insieme per definire azioni condivise. - afferma l’Assessore al Commercio Paolo Dabbene - E’ fondamentale una collaborazione a livello locale per rafforzare la rete di servizi di protezione sociale con un’attenzione particolare al supporto al lavoro affinché sia adeguata rispetto ai crescenti bisogni assistenziali degli anziani e delle fasce deboli.”.

“Desidero esprimere soddisfazione dopo l’impegno profuso per raggiungere un accordo. – afferma Sabatino Basile, Responsabile Confederale CISL Nord Ovest – Vorrei enfatizzare alcuni punti sui quali si agirà: interventi in aiuto delle famiglie di fascia debole, monitoraggio sulla verifica di interventi sul trasporto pubblico locale che possa servire alla mobilità di pendolarismo per rendere anche più efficace il raggiungimento dei servizi sanitari.” “E’ da sottolineare – aggiunge Francesco Cianci, FNP CISL Pensionati – l’ottimo approccio con questa Amministrazione certi del fatto che potrà portare ulteriori vantaggi alle fasce più deboli e mantenere alta l’attenzione alle problematiche socio sanitarie del territorio.”

Sul fronte della CGIL è il Responsabile Zona Ovest Giovanni Milesi a parlare: “Un accordo di questo tipo mancava da molti anni nella città di Rivoli. E’ arrivato dopo una lunga interlocuzione con l’Amministrazione. Siamo all’inizio di un percorso che se sviluppato porterà benefici in termini di servizi e di attenzione, nei prossimi anni, alle fasce di cittadinanza più debole.” Conferma il concetto il Segretario SPI CGIL Pensionati Rocco Lorè che aggiunge come si aprano con l’accordo le condizioni per intervenire sulle difficoltà delle famiglie e salvaguardare tutte le fasce dei pensionati.

“Esprimo soddisfazione per il lavoro fatto ed il risultato; - dichiara Francesco Lo Grasso, Segretario UIL Torino e Piemonte – nonché per la ricostruzione di corrette relazioni sindacali con il Comune di Rivoli per il ruolo che svolge nell’interland torinese. E’ importante il fatto che ci si rivedrà per avviare un confronto che ci auguriamo proficuo a tutela degli interessi della comunità rivolese.”