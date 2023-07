Dal 9 al 30 agosto sospesa la sosta a pagamento a Chivasso

Strisce blu inattive al Comune di Chivasso dal 9 al 30 agosto prossimi. A disporre la sospensione della sosta a pagamento nel territorio urbano per le ultime 3 settimane del prossimo mese è un’ordinanza della Polizia locale, su indicazione dell’amministrazione comunale.

Dal provvedimento resta escluso il parcheggio interrato di Via Mazzè. Nelle restanti zone blu, gli utenti della strada che usufruiranno del parcheggio orario senza pagare il relativo tagliando, in questo modo, non incorreranno nelle sanzioni della società incaricata della gestione dei parcheggi.

Per gli abbonamenti coincidenti con il periodo che va dal 9 al 30 agosto non sono previsti rimborsi o dilazioni di validità.