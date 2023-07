Una pensionata di Pecetto perde la vita in un tragico incidente sulle strade del Cuneese

Si chiamava Graziella Conte, classe 1941, residente a Pecetto, la donna che ha perso la vita nell’incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di oggi, martedì 25 luglio, in frazione Sant’Anna di Monteu Roero.

La donna era alla guida del Fiat Doblò che, giunto all’altezza della trattoria Tre Rii, è prima uscito di strada per poi ribaltarsi sulla carreggiata.

Immediata la richiesta dei soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 82enne, spirata sul colpo.

Le tre donne che viaggiavano con lei – due delle quali sorelle – sono invece risultate ferite. La più grave è stata elitrasportata al Cto di Torino, dove i sanitari si sono riservati la prognosi. Una terza donna è stata condotta all’ospedale di Verduno con un codice di gravità giallo e l’ultima al "Santa Croce" di Cuneo, dove risulta in osservazione.

Sul posto, insieme al personale del servizio 118, hanno operato i Vigili del Fuoco di Alba e i Carabinieri di Canale, che stanno ricostruendo la dinamica del drammatico incidente.

Le quattro donne risultano tutte residenti nel piccolo centro della collina torinese. Secondo le informazioni raccolte dal nostro giornale si trovavano nel centro roerino per fare visita ad alcuni parenti.