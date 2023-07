L'assestamento di bilancio della Regione ha il parere negativo dei Revisori dei Conti

L’assestamento del bilancio di previsione è stato il tema dibattuto nell’Aula di Palazzo Lascaris durante la seduta di oggi. Un assestamento che va in votazione con il parere negativo del collegio dei revisori dei conti, come ha spiegato il Consigliere regionale Maurizio Marello: “Occorre partire da un dato significativo: questo consiglio oggi è chiamato ad approvare uno degli atti più importanti per quanto riguarda il bilancio che è l’assestamento del bilancio di previsione , da espletare entro il 31 luglio per verificare se in base alle entrate e alle spese vi siano ancora gli equilibri di bilancio o occorra fare delle variazioni”.

“Ci accingiamo a votare questo importante atto con il parere negativo dei revisori dei conti” - sottolinea Marello all’unisono con il presidente del Gruppo Consiliare Pd Raffaele Gallo – “Il parere consta infatti di 27 pagine al termine del quale i revisori scrivono nero su bianco che collegio non può attestare il permanere degli equilibri di bilancio conseguenti alla variazione proposta con l’assestamento, riservandosi di attestarlo quando in seguito a legge di variazione di bilancio verranno fatte le opportune variazioni alle entrate e alle spese”.

“Seppur si possa riservare un trend complessivo per quest’anno coerente con la previsione - dicono i Revisori - il parere deve ritenersi negativo non essendo state riportate disamine puntuali sulle singole entrate e spese”, si legge ancora nel parere che infine raccomanda di addivenire a ulteriori eventuali variazioni.

“La questione ha una rilevanza negativa da due punti di vista”, sottolineano i consiglieri Pd, “in primis per motivi “tecnici” ma soprattutto politici: una regione come la nostra che ha un debito importante e un disavanzo avrebbe necessità di una programmazione di bilancio di largo respiro e non di una “ navigazione a vista”. Le politiche di bilancio a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni sono decisamente sbagliate e dannose".