Stop alle auto in via Coazze e via Baltea. E anche le strade davanti a 4 scuole di Torino diventano pedonali

Via Coazze pedonale. Dopo la sperimentazione dell’anno scorso, diventa definitivo lo stop al traffico tra via Cialdini e via Almese. Dice no ai mezzi a motore, in favore della mobilità dolce, anche via Baltea nel tratto compreso tra corso Vercelli e via Soana. A stabilirlo la Giunta che questa mattina, su proposta dell'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, ha approvato la delibera.

Scuole senza auto Senza auto anche, a conclusione della sperimentazione avviata a settembre dello scorso anno per le zone scolastiche, i tratti di strada davanti all'Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci (via degli Abeti), la scuola primaria Giuseppe Perotti (via Mercadante), la scuola primaria Anna Frank (via Vallauri) e la scuola secondaria Bernardo Chiara (via Colonna), all'interno del territorio della Circoscrizione 6. No ai veicoli in via Romita e Mameli Una proroga della sperimentazione è stata invece decisa per le 'zone scolastiche' di via Romita, sul territorio della Circoscrizione 2, che proseguirà fino al 31 gennaio 2024, e via Mameli, nella Circoscrizione 7, fino al 30 giugno 2024. In queste aree stop al transito delle auto h 24 e sette giorni su sette, salvo veicoli autorizzati. Foglietta: "Aree protette per i bambini e luoghi di ritrovo" "Le zone scolastiche - commenta l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - creano attorno alle scuole un'area protetta in cui i bambini e chi li accompagna quotidianamente trovano occasioni e condizioni più favorevoli per momenti di condivisione e socializzazione al di fuori delle pareti scolastiche e possono diventare, al pari delle vie pedonali, luoghi di ritrovo sicuri per gli abitanti del quartiere".