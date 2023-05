Via Coazze, novità in vista: il Comune annuncia la pedonalizzazione definitiva dopo la sperimentazione

Via Coazze diventerà completamente pedonale. Dopo la sperimentazione dell’anno scorso, la pedonalizzazione tra via Cialdini e via Almese sarà presto definitiva.

Ad annunciarlo Chiara Foglietta, assessora alla Viabilità del Comune di Torino: “La Circoscrizione 3 ha confermato di voler proseguire, di rendere il progetto definitivo: abbiamo però verificato la possibilità di eseguire un intervento più strutturale sull’area, con la riqualificazione del giardino esistente”. Foglietta ha anche spiegato che al Comune la pedonalizzazione non costerà sostanzialmente nulla, in quanto gli oneri sono contenuti nei fondi Pon Metro +, che la Città deve però ancora approvare

L’annuncio della pedonalizzazione di via Coazze non è stata accolto con favore dalla capogruppo della Lega Elena Maccanti: “E’ uno scempio, in perfetta continuità con quanto fatto dall’ex sindaca Appendino. Portate avanti queste pedonalizzazioni soltanto con il furore ideologico”.

“Ci sono 400 firme di altrettanti residenti contrari a questa soluzione, che stravolge la viabilità di un’ intera via. Pensate davvero di poter mitigare gli effetti del cambiamento climatico chiudendo 600 mq alle auto?Questa pedonalizzazione, senza alcuna progettazione dietro, non ha senso: guardate quanto in via di Nanni” è l’accusa mossa da Maccanti.

Eppure, il Comune ha deciso di tirare dritto: una volta sbloccati i fondi, la pedonalizzazione di via Coazze sarà realtà.