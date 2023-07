Blitz anti spaccio all'ex Grondrand e al Tossic park di corso Venezia: 16 fermati. Scoperta nell'area una maxi discarica abusiva

Un maxi-blitz anti spaccio delle forze dell'ordine è in corso da questa mattina presso le ferrovie di via Fossata/corso Venezia e all'ex Gondrand , la vecchia fabbrica che ora vede ai suoi piedi uno dei più grandi tossic park di Torino. Coinvolti i quartieri di Barriera di Milano e Borgo Vittoria.

Secondo quanto riscontrato finora, durante le operazioni di polizia cinofila sono stati fermati 12 individui all'ex Gondrand e altri 4 alle ferrovie di via Fossata. Questi ultimi sono stati trovati in possesso di stupefacenti: nel complesso 4 pezzi di crack e un pezzo di hashish, tagliati e preparati appositamente per lo spaccio. Oltre ai pusher è stato fermato un tossicodipendente di 37 anni.