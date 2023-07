Mondo Convenienza, presidio e incontro in Prefettura: “Oggi è una giornata decisiva”

Prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori di Veneta Logistic (società che ha in appalto la gestione del magazzino Mondo Convenienza di Settimo Torinese, ndr) per richiedere il miglioramento delle proprie condizioni lavorative: oggi, in tarda mattinata, circa una trentina di lavoratori aderenti al sindacato SiCobas, si è data appuntamento in piazza Castello sotto la Prefettura di Torino, dove alle 12 circa è iniziato un incontro – definito come decisivo – tra le istituzioni e le parti della vertenza.

Le richieste

Mentre proseguono lo sciopero e il presidio fuori dal magazzino, le richieste avanzate dai SiCobas riguardano aspetti molto precisi: “Chiediamo - ha spiegato Daniele Mallamaci – il riconoscimento delle trasferte su base giornaliera con una cifra adeguata al lavoro svolto da autisti e operai e al costo della vita. Chiediamo, inoltre, che in tempo utile venga migliorata la paga oraria in attesa che entro settembre concretizzi l'applicazione del contratto nazionale della logistica anziché quello attuale multiservizi; quest'ultimo, oltre a rappresentare una situazione illegale per 350 lavoratori nel torinese e molti altri tra Bologna, Firenze e Roma, non viene nemmeno rispettato”.

“Migliorare la rappresentanza sindacale”

A queste si aggiunge anche la necessità di garantire una miglior rappresentanza sindacale: “Chiediamo la possibilità - ha proseguito – di migliorare la rappresentanza sindacale e la libertà di organizzarsi sul luogo di lavoro: all'interno di Mondo Convenienza, al momento, c'è il far west perché non ci permettono nemmeno di svolgere le assemblee e non riconosce gli RSA. Rivendichiamo, inoltre, le nostre modalità di lotta, compresi scioperi e picchetti: prima di farli, infatti, l'azienda non ci aveva nemmeno risposto”.