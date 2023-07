Un ammasso di piante, sporcizia, rifiuti e legna, ma anche un rifugio per i topi: i dieci anni di degrado del giardino di via Col di Lana

In via Col di Lana, all'estremità del quartiere di Pozzo Strada, i residenti da circa un decennio lamentano una situazione che causa molti problemi e non sembra trovare una soluzione. Un'area verde privata, situata tra via Chambéry e via Asiago, è completamente abbandonata a se stessa. Il terreno era stato dichiarato edificabile nel 2012 e i proprietari avrebbero dovuto costruire dei box privati, ma il cantiere non è mai partito.