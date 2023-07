Iren, una semestrale da record: il cda approva i conti con un aumento degli utili del 4%

Un margine operativo lordo di 606 milioni di euro, in aumento dell'8% rispetto al primo trimestre 2022. E' una delle voci del bilancio semestrale che il cda di Iren ha nelle scorse ore.

Migliorano i conti e aumentano anche gli investimenti tecnici dedicati allo sviluppo di nuove fonti rinnovabili, all’ampliamento della capacità impiantistica di trattamento rifiuti, alla resilienza delle reti di distribuzione idrica ed elettrica e ai progetti di efficientamento energetico per un totale di 515 milioni di euro (+12%). In crescita l'Utile netto di Gruppo, pari a 143 milioni di euro (+4%). L’incremento temporaneo del capitale circolante netto e gli investimenti realizzati nel periodo hanno contribuito alla crescita del debito netto (+17%).