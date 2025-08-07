Gli investitori in criptovalute sbloccano 8.5 00 dollari di bonus con IOTA Miner

A causa della continua instabilità dei mercati delle criptovalute, gli investitori globali sono ora alla ricerca di opportunità di guadagno che siano a basso rischio e passive, guidati da IOTA Miner , un'applicazione di mining cloud mobile-first che ridefinisce ciò che è possibile per gli utenti guadagnare rendimenti stabili in Bitcoin (BTC) e Ripple (XRP) - tutto senza un impianto di mining fisico.

IOTA Miner si è distinto per l'impiego dell'automazione AI e delle fonti di energia rinnovabile, che forniscono un modo affidabile, scalabile e sostenibile per guadagnare costantemente criptovalute.

L'incertezza del mercato alimenta la domanda di reddito passivo in criptovalute

La scorsa settimana, l'intero mercato è stato messo a soqquadro dopo la caduta del Bitcoin a 118.000 dollari. Le principali altcoin, come ETH, SOL e DOGE, hanno subito un calo significativo, innescando un sell-off di altri asset. Di conseguenza, gli investitori intelligenti hanno iniziato ad abbandonare gli investimenti e il trading in criptovalute per orientarsi verso qualcosa di più stabile come IOTA Miner.

IOTA Miner offre un servizio di mining completamente automatizzato, basato sul cloud, in modo da poter iniziare a guadagnare profitti giornalieri sicuri e prevedibili senza speculazioni di mercato.

Perché IOTA Miner è la piattaforma di mining cloud più adatta a voi

Fondata nel 2018 e con sede centrale nel Regno Unito, IOTA Miner ha una reputazione mondiale per la fiducia e le prestazioni con oltre 9 milioni di utenti attivi in più di 190 paesi. IOTA Miner sta cambiando il settore del cloud mining concentrandosi su innovazione, trasparenza e sicurezza.

Punti salienti:

Oltre 8.000 BTC in riserva

Motore minerario alimentato dall'intelligenza artificiale

Infrastruttura di energia rinnovabile

Base di utenti globale di alto livello

Caratteristiche che rendono unico IOTA Miner

🔹 Bonus di iscrizione di 15 dollari

I nuovi utenti ricevono immediatamente un credito di benvenuto di 15 dollari, che consente loro di iniziare a guadagnare 0,60 dollari al giorno, senza alcun investimento iniziale.

🔹 Nessun hardware richiesto

Dimenticate le piattaforme di mining o le configurazioni tecnologiche. IOTA Miner gestisce tutto nel cloud, offrendo un'esperienza senza attriti.

🔹 Sistema di pagamento trasparente

Gli utenti possono prelevare i fondi una volta che il loro saldo raggiunge i 100 dollari. Nessuna tassa nascosta. Nessuna stampa fine.

🔹 Mining ecologico

Tutte le operazioni funzionano con energia solare ed eolica, a sostegno di un futuro sostenibile.

🔹 Potente programma di affiliazione

Segnala altre persone e sblocca fino a 80.000 dollari in premi di affiliazione, aumentando le tue entrate con ogni nuova iscrizione.

Come iniziare con IOTA Miner

Passo 1: Registrazione rapida e gratuita

Iscriviti in meno di un minuto e ricevi il tuo bonus di 15 dollari . Non è richiesta alcuna verifica dell'identità.

Fase 2: Selezionare un contratto di estrazione

Scegliete tra più contratti adatti a diversi budget e obiettivi, che si tratti di BTC, DOGE, LTC o altri.

Fase 3: Guadagni giornalieri automatizzati

Una volta che il vostro contratto è attivo, la piattaforma estrae continuamente e deposita i vostri profitti ogni giorno.

Le migliori opzioni di contratto minerario per gli investitori

IOTA Miner offre una varietà di opzioni di contratto adatte a tutti i livelli di investitori:

LTC-L7 9500Mh

Investimento: $100

Ritorno: $110

Perfetto per i principianti che cercano un punto di ingresso a basso rischio.

Minatore BTC-Avalon A15-194T

Investimento: $500

Ritorno: 530 dollari

Ottimo per gli utenti intermedi in cerca di profitti stabili.

Minatore BTC-Bitcoin 521 Hyd

Investimento: 1.500 dollari

Rendimento: 1.725 dollari

Ideale per chi punta a un rendimento più elevato con un rischio moderato.

Minatori ASIC DOGE-Scrypt

Investimento: 4.000 dollari

Rendimento: $5.092

Ideale per gli investitori che vogliono diversificare l'attività di mining di altcoin.

BTC-WhatsMiner M605+

Investimento: $6.000

Rendimento: 8.520 dollari

Adatto ai minatori seri che cercano rendimenti su larga scala.

BTC/BCH Avalon Air Box-40ft

Investimento: $25.000

Rendimento: 39.000 dollari

Pensato per gli investitori di livello aziendale e per i minatori ad alto volume.

I profitti iniziano a maturare il giorno successivo all'acquisto e gli utenti possono ritirare o reinvestire i guadagni in qualsiasi momento.

Aumenta il tuo reddito con il programma di affiliazione

IOTA Miner non si limita al mining, ma è una piattaforma per la creazione di ricchezza. Grazie al suo generoso programma di affiliazione, gli utenti guadagnano commissioni illimitate riferendo altri utenti alla piattaforma. Ogni nuova iscrizione tramite il vostro link comporta ulteriori ricompense - senza limiti e senza tetto.

Mining mobile senza sforzo da qualsiasi luogo

L' app è disponibile sia su iOS che su Android e offre accesso completo alla dashboard, alla gestione dei contratti, ai guadagni in tempo reale e agli strumenti di referral, tutto in tasca. Il vostro mining non si ferma mai, sia che siate in viaggio o che lavoriate da remoto.

Conclusioni: Un modo più intelligente per guadagnare in criptovalute

In un mondo in cui il mercato delle criptovalute rimane imprevedibile, IOTA Miner offre rendimenti affidabili e passivi, senza complessità o rischi. Che siate alle prime armi con le criptovalute o stiate cercando di diversificare i vostri flussi di reddito, IOTA Miner offre un percorso facile, sicuro e sostenibile per ottenere profitti giornalieri in BTC e XRP.

Approfittate del bonus di benvenuto gratuito di 15 dollari e iniziate a guadagnare oggi stesso - senza investimenti e senza esperienza.

Sito web ufficiale: https://iotaminer.com/

Email: info@iotaminer.com

App da scaricare: https://iotaminer.com/xml/index.html#/app















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.