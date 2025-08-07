Gli investitori in criptovalute sbloccano 8.5 00 dollari di bonus con IOTA Miner

A causa della continua instabilità dei mercati delle criptovalute, gli investitori globali sono ora alla ricerca di opportunità di guadagno che siano a basso rischio e passive, guidati da IOTA Miner , un'applicazione di mining cloud mobile-first che ridefinisce ciò che è possibile per gli utenti guadagnare rendimenti stabili in Bitcoin (BTC) e Ripple (XRP) - tutto senza un impianto di mining fisico.
IOTA Miner si è distinto per l'impiego dell'automazione AI e delle fonti di energia rinnovabile, che forniscono un modo affidabile, scalabile e sostenibile per guadagnare costantemente criptovalute.
L'incertezza del mercato alimenta la domanda di reddito passivo in criptovalute
La scorsa settimana, l'intero mercato è stato messo a soqquadro dopo la caduta del Bitcoin a 118.000 dollari. Le principali altcoin, come ETH, SOL e DOGE, hanno subito un calo significativo, innescando un sell-off di altri asset. Di conseguenza, gli investitori intelligenti hanno iniziato ad abbandonare gli investimenti e il trading in criptovalute per orientarsi verso qualcosa di più stabile come IOTA Miner.
IOTA Miner offre un servizio di mining completamente automatizzato, basato sul cloud, in modo da poter iniziare a guadagnare profitti giornalieri sicuri e prevedibili senza speculazioni di mercato.
Perché IOTA Miner è la piattaforma di mining cloud più adatta a voi
Fondata nel 2018 e con sede centrale nel Regno Unito, IOTA Miner ha una reputazione mondiale per la fiducia e le prestazioni con oltre 9 milioni di utenti attivi in più di 190 paesi. IOTA Miner sta cambiando il settore del cloud mining concentrandosi su innovazione, trasparenza e sicurezza.
Punti salienti:
- Oltre 8.000 BTC in riserva
- Motore minerario alimentato dall'intelligenza artificiale
- Infrastruttura di energia rinnovabile
- Base di utenti globale di alto livello
Caratteristiche che rendono unico IOTA Miner
🔹 Bonus di iscrizione di 15 dollari
I nuovi utenti ricevono immediatamente un credito di benvenuto di 15 dollari, che consente loro di iniziare a guadagnare 0,60 dollari al giorno, senza alcun investimento iniziale.
🔹 Nessun hardware richiesto
Dimenticate le piattaforme di mining o le configurazioni tecnologiche. IOTA Miner gestisce tutto nel cloud, offrendo un'esperienza senza attriti.
🔹 Sistema di pagamento trasparente
Gli utenti possono prelevare i fondi una volta che il loro saldo raggiunge i 100 dollari. Nessuna tassa nascosta. Nessuna stampa fine.
🔹 Mining ecologico
Tutte le operazioni funzionano con energia solare ed eolica, a sostegno di un futuro sostenibile.
🔹 Potente programma di affiliazione
Segnala altre persone e sblocca fino a 80.000 dollari in premi di affiliazione, aumentando le tue entrate con ogni nuova iscrizione.
Come iniziare con IOTA Miner
Passo 1: Registrazione rapida e gratuita
Iscriviti in meno di un minuto e ricevi il tuo bonus di 15 dollari . Non è richiesta alcuna verifica dell'identità.
Fase 2: Selezionare un contratto di estrazione
Scegliete tra più contratti adatti a diversi budget e obiettivi, che si tratti di BTC, DOGE, LTC o altri.
Fase 3: Guadagni giornalieri automatizzati
Una volta che il vostro contratto è attivo, la piattaforma estrae continuamente e deposita i vostri profitti ogni giorno.
Le migliori opzioni di contratto minerario per gli investitori
IOTA Miner offre una varietà di opzioni di contratto adatte a tutti i livelli di investitori:
LTC-L7 9500Mh
- Investimento: $100
- Ritorno: $110
- Perfetto per i principianti che cercano un punto di ingresso a basso rischio.
Minatore BTC-Avalon A15-194T
- Investimento: $500
- Ritorno: 530 dollari
- Ottimo per gli utenti intermedi in cerca di profitti stabili.
Minatore BTC-Bitcoin 521 Hyd
- Investimento: 1.500 dollari
- Rendimento: 1.725 dollari
- Ideale per chi punta a un rendimento più elevato con un rischio moderato.
Minatori ASIC DOGE-Scrypt
- Investimento: 4.000 dollari
- Rendimento: $5.092
- Ideale per gli investitori che vogliono diversificare l'attività di mining di altcoin.
BTC-WhatsMiner M605+
- Investimento: $6.000
- Rendimento: 8.520 dollari
- Adatto ai minatori seri che cercano rendimenti su larga scala.
BTC/BCH Avalon Air Box-40ft
- Investimento: $25.000
- Rendimento: 39.000 dollari
- Pensato per gli investitori di livello aziendale e per i minatori ad alto volume.
I profitti iniziano a maturare il giorno successivo all'acquisto e gli utenti possono ritirare o reinvestire i guadagni in qualsiasi momento.
Aumenta il tuo reddito con il programma di affiliazione
IOTA Miner non si limita al mining, ma è una piattaforma per la creazione di ricchezza. Grazie al suo generoso programma di affiliazione, gli utenti guadagnano commissioni illimitate riferendo altri utenti alla piattaforma. Ogni nuova iscrizione tramite il vostro link comporta ulteriori ricompense - senza limiti e senza tetto.
Mining mobile senza sforzo da qualsiasi luogo
L'app è disponibile sia su iOS che su Android e offre accesso completo alla dashboard, alla gestione dei contratti, ai guadagni in tempo reale e agli strumenti di referral, tutto in tasca. Il vostro mining non si ferma mai, sia che siate in viaggio o che lavoriate da remoto.
Conclusioni: Un modo più intelligente per guadagnare in criptovalute
In un mondo in cui il mercato delle criptovalute rimane imprevedibile, IOTA Miner offre rendimenti affidabili e passivi, senza complessità o rischi. Che siate alle prime armi con le criptovalute o stiate cercando di diversificare i vostri flussi di reddito, IOTA Miner offre un percorso facile, sicuro e sostenibile per ottenere profitti giornalieri in BTC e XRP.
Approfittate del bonus di benvenuto gratuito di 15 dollari e iniziate a guadagnare oggi stesso - senza investimenti e senza esperienza.
Sito web ufficiale: https://iotaminer.com/
Email: info@iotaminer.com
App da scaricare: https://iotaminer.com/xml/index.html#/app
Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.