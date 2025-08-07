Primo Consiglio dei Governatori Lions per rinnovare l'impegno di oltre 40.000 soci

Si è tenuto il 29 e 30 luglio a Roma il primo Consiglio dei Governatori Lions per l’anno sociale 2025/2026, due giornate di intenso lavoro e importanti decisioni per rinnovare l’impegno degli oltre 40.000 soci Lions italiani a favore delle comunità locali e della solidarietà internazionale.

Il Consiglio ha voluto riaffermare con forza l’impegno dell’Associazione per la pace, la comprensione e il dialogo fra i Popoli, esprimendo solidarietà a fronte dei numerosi conflitti in corso nel mondo. Un impegno che si traduce in azioni concrete: è stato infatti ricordato il significativo contributo dei Lions italiani e della Fondazione Internazionale Lions alla realizzazione dell’orfanotrofio di Betlemme, un progetto da oltre 350.000 euro destinato ad accogliere i bambini vittime delle guerre in Medio Oriente.

Ugualmente forte l’attenzione per la popolazione ucraina, con la prosecuzione di progetti umanitari e missioni di assistenza diretta. Tanti soci Lions italiani sono coinvolti, anche in contesti difficili e rischiosi, nella consegna di aiuti alle famiglie in difficoltà, grazie a una rete di relazioni internazionali consolidata e operativa fin dai primi giorni del conflitto.

Il Consiglio ha vissuto un momento particolarmente toccante con l’omaggio all’Altare della Patria, per onorare quanti, in ogni epoca, hanno sacrificato la vita per la difesa della libertà. Un gesto solenne per fare memoria della ferocia della guerra e riaffermare il valore universale della pace.

Nel corso della due giorni si è svolto anche un importante incontro presso il Ministero della Cultura, finalizzato a gettare le basi di una collaborazione strutturata fra i Lions Club italiani, il Ministero e le Soprintendenze, per sostenere l’azione dei Lions nell’educazione alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, con particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole e delle nuove generazioni. All’incontro hanno preso parte l’Onorevole Cristina Rossello, presidente dell’Intergruppo Parlamentare per la Tutela del Patrimonio Italiano, e il Professor Ivan Drogo Inglese, presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, Ente Pubblico che si occupa della valorizzazione del patrimonio culturale e delle attività ad esso collegate. Hanno accompagnato il Consiglio il past governatori Giovanni Castellani e il past presidente del consiglio Claudio Sabattini.

La neoeletta Presidente del Consiglio dei Governatori Lions, Rossella Vitali, ha dichiarato: “Siamo consapevoli delle grandi sfide che attendono la nostra Associazione. In un mondo segnato da conflitti e fragilità sociali, i Lions italiani rinnovano il loro impegno per la solidarietà, la pace e la promozione della cultura. Il nostro operato non si limita all’assistenza, ma vuole essere esempio di educazione civica, di attenzione al patrimonio che ci appartiene e di costruzione di una società più giusta e consapevole. Siamo infine orgogliosi di questa collaborazione con il Ministero della Cultura, che renderà il nostro servizio alla comunità ancora più efficace e vicino alle reali esigenze delle persone e dei territori.”

Informazioni su Lions Clubs International

Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo. Oltre 1 milione e 400 mila soci, appartenenti a più di 38.500 club, operano al servizio delle comunità di 200 paesi e aree geografiche di tutto il mondo. Sin dal 1917 i Lions hanno rafforzato le comunità locali con progetti umanitari e servizi a intervento diretto, e noi estendiamo l’impatto del nostro servizio grazie al supporto generoso della nostra Fondazione Lions Clubs International. Siamo fortemente impegnati nel campo della vista, dell’ambiente, del cancro infantile, della fame, del diabete e di altri bisogni umanitari urgenti per aiutare a dare una risposta ad alcune delle sfide più grandi che si affacciano all’umanità.