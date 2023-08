Torino: sinergia tra Comune, Asl e terzo settore per dire no ad alcol e droghe alla guida

Prevenire e contrastare la guida dopo aver consumato alcol e droghe : è questo l'obiettivo del progetto "Interventi per la sicurezza stradale", promosso dalla Città di Torino in sinergia con il corpo di Polizia Municipale, il Dipartimento Dipendenze dell'Asl e diverse realtà del terzo settore: Terra Mia Onlus, Cooperativa Sociale Alice, Associazione Aliseo, Cnca, Gruppo Arco, Gruppo Abele e Cooperativa Sociale Piergiorgio Frassati.

" Il progetto - ha sottolineato l'assessora alla sicurezza Gianna Pentenero - si inserisce alla perfezione nelle politiche già messe in campo sposandosi con la delibera per il governo della movida, e rappresenta un prezioso tassello verso la promozione di un divertimento sano che faccia stare bene ".

Il progetto è partito la scorsa primavera con la campagna "Drink or drive" e si è sviluppato con diverse iniziative: attività di informazione e comunicazione, interventi di prossimità con la presenza in luoghi come strade, piazze, locali, festival ed eventi, incontri nelle scuole, prelievo di campioni sul campo e analisi nel Centro Antidoping "Bertinaria" e formazione e divulgazione dei risultati a cura dell'Università di Torino.

Le iniziative proseguiranno in autunno: "Si tratta - ha aggiunto - di un intervento in grado di affermare la riduzione del danno come intervento per la tutela della salute al pari della cura, aspetto sottovalutato dal Governo. Nel corso dei primi mesi di progetto ho avuto modo di incontrare tante persone giovani e appassionate".

10% dei conducenti positivi al test