Spaccio e risse: domani presidio contro il degrado in via Di Nanni. La Lega incalza Lo Russo: "Dibattito pubblico su San Paolo"

Un presidio serale nel cuore di Borgo San Paolo, all’interno dell’isola pedonale di via Di Nanni, dove da tempo i cittadini denunciano situazioni di degrado. Episodi di spaccio, ma anche schiamazzi fino a tarda notte di gente ubriaca, culminate spesso in risse. Nel settembre 2022, dopo l'ennesimo litigio, un uomo è stato accoltellato.

Presidio per il 3 agosto alle 21

E così la Lega, per giovedì 3 agosto alle 21, ha organizzato in via Di Nanni all'angolo via Volvera "un presidio pacifico, aperto a tutti coloro che vogliono cambiare lo stato delle cose: cittadini, associazioni, gruppi”. A chiarirlo il Segretario Cittadino Fabio Tassone, che aggiunge: "siamo vicini al disagio dei cittadini che, proprio nei mesi estivi, si acuisce per coloro che non possono permettersi le vacanze”.

11 minimarket nel raggio di 300 metri