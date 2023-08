Amianto: sì al risarcimento per tumore del polmone per dipendente Cotral fumatore

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Avv. Ezio Bonanni e ha annullato la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno amianto. Pennacchietti è deceduto per tumore del polmone, asbesto correlato, insorto per l’esposizione amianto in Cotral.

È stato così confermato il ruolo sinergico tra esposizione ad amianto e cancerogeni del fumo di sigaretta. Finalmente giustizia per Luigi Pennacchietti, vittima amianto. Già in precedenza il Tribunale di Roma aveva condannato l’INAIL a indennizzare il danno amianto. Ora il giudizio prosegue presso la Corte di Appello di Roma, che si dovrà attenere ai principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione. L’operaio, elettromeccanico e manutentore di mezzi rotabili, dal 1988 aveva lavorato alle officine di Roma Centocelle di Cotral S.p.A., società di trasporto pubblico del Lazio, smontando apparecchiature e componenti elettrici contenenti amianto.

Era il 1992 quando iniziarono a comparire i primi sintomi del tumore polmonare che ne causerà il decesso nel 1994, a soli 37 anni. I familiari si sono rivolti all’Osservatorio Nazionale Amianto e al suo presidente, l’avvocato Ezio Bonanni, per ottenere giustizia. Tuttavia l’azienda è riuscita a ottenere il rigetto in appello, con la motivazione che il lavoratore fosse fumatore. Nella sentenza infatti si legge: “l’attività lavorativa presso Cotral non era in grado di determinare da sola la produzione dell’evento lesivo, non avendo la forza di superare, in termini di efficienza causale, fattori estranei alla causa di servizio, quali la prolungata massiccia dedizione al fumo e lo svolgimento di una precedente attività lavorativa a rischio per un considerevole lasso di tempo”.

Ora la Cassazione ribalta l’esito e annulla le precedenti sentenze emesse, che negano il diritto al risarcimento degli eredi. Si riapre così il procedimento per non aver riconosciuto il “ruolo concausale ad ogni fattore, sia pure in maniera indiretta e remota, all’insorgere o all’aggravamento della patologia”. Come si legge nella sentenza, “si censura, tra l’altro, la sentenza impugnata per l’errata valutazione della condizione di rischio e dell’entità dell’esposizione, nonché per aver ignorato il ruolo sinergico e di potenziamento degli effetti cancerogeni dell’amianto attribuito al fumo di sigarette e per essersi dissociata dalle leggi scientifiche”.

Infatti, soprattutto per il cancro al polmone il fumo di sigaretta e l’amianto contribuiscono entrambi a causare gravi danni alla salute di coloro che ne sono esposti. Oltre a questo giudizio, ne sono pendenti molti altri per le morti di amianto per le esposizioni in Cotral come in Ferrovie dello Stato. Oltre al tumore del polmone, l’amianto provoca il mesotelioma, che purtroppo è quasi sempre mortale. Tra i mesoteliomi, quello più frequente è il mesotelioma pleurico, provocato solo dalle fibre di amianto. Tutti gli amianti sono cancerogeni, in modo particolare l’amosite e la crocidolite. Tuttavia anche il crisotilo è cancerogeno.

La causa per la morte di Pennacchietti dovrà essere nuovamente essere discussa, rivalutando il diritto dei familiari al risarcimento, sia dei danni subiti personalmente sia di quelli sofferti dalla vittima. «Molti altri dipendenti Cotral hanno subito danni alla salute – dichiara l’avvocato Bonanni - Attraverso lo Sportello Nazionale Amianto, siamo a disposizione di tutte le vittime, in particolare nel contesto della città di Roma, che vogliano chiedere il risarcimento dei danni».