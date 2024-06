Nichelino 'in giallo' onora il ricordo di Marco Pantani aspettando il passaggio del Tour

Da alcuni giorni il palazzo comunale di Nichelino si è colorato di giallo, proiettando sulla facciata durante le ore notturne una splendida foto del "Pirata" Marco Pantani, l'ultimo ciclista a fare la doppietta Giro-Tour, di cui lo scorso febbraio si è celebrato il ventennale della prematura scomparsa. Una iniziativa fortemente voluta dall'assessore allo Sport Francesco Di Lorenzo. Il passaggio dalla Palazzina di Stupinigi Un modo per prepararsi allo storico passaggio in città del Tour, con la tappa di lunedì 1° luglio che transiterà dalla Palazzina di Stupinigi, prima di arrivare a Torino per la sua conclusione. Un evento di portata mondiale, con la più importante corsa a tappe del ciclismo, che per la prima volta nella storia prende il via dall'Italia. Tutte le iniziative in programma in città

L'accoglienza della città di Nichelino sarà a 360 gradi con la partecipazione delle associazioni del territorio per la distribuzione dei gadget ai cittadini, con la partecipazione all'evento dei bambini dei centri estivi rigorosamente in giallo e l'installazione di una bici gigante nel viale principale d'accesso alla palazzina di Caccia. Un modo per ricordare anche quel giorno di maggio del 2021, ancora in pandemia, quando da Stupinigi aveva preso il via la seconda tappa del Giro d'Italia.