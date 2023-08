Dove è meglio vivere a Milano per studenti? Scopri le migliori zone per una vita accademica e sociale entusiasmante!

Milano, la vivace metropoli italiana famosa per la moda, l'arte e la cultura, offre agli studenti un ambiente accademico e sociale stimolante. Tuttavia, la scelta della zona in cui vivere è un passo fondamentale per vivere appieno l'esperienza universitaria e oggi, grazie a piattaforme online come Spotahome, è possibile trovare affitti per studenti a Milano o altre opzioni di alloggio come camere nelle migliori zone della città.

In questo articolo vi guideremo attraverso le migliori zone in cui alloggiare nella città della moda, fornendovi una panoramica delle opportunità accademiche e delle vivaci attività sociali disponibili in ciascuna di esse.

Centro storico: Cuore pulsante di Milano

Il centro storico è il cuore pulsante della città, un luogo dove storia, arte e cultura si fondono in un connubio affascinante. Passeggiare tra le antiche strade del centro vi farà sentire immersi in un'atmosfera senza tempo. Qui, potrete visitare il maestoso Duomo di Milano e ammirare la grandiosità del Castello Sforzesco. Il centro storico è anche la sede di numerosi musei, gallerie d'arte e teatri, offrendo infinite opportunità culturali agli studenti.

Brera: Ispirazione e creatività

Nel cuore del centro storico, il quartiere di Brera è una vera e propria fucina di ispirazione e creatività. Questo quartiere bohémien è il regno degli artisti e delle menti creative. Le sue strade accoglienti sono punteggiate da gallerie d'arte, atelier e boutique alla moda. Se siete studenti delle arti o delle discipline umanistiche, Brera sarà la vostra oasi di ispirazione.

Navigli: Atmosfera bohémien

Spingendoci verso sudovest del centro storico, incontriamo i Navigli, caratterizzati dai loro suggestivi canali artificiali. Questa zona pittoresca è nota per la sua vivace atmosfera bohémien, che offre mercatini delle pulci, eventi culturali e una vasta scelta di locali notturni. Gli studenti che amano l'atmosfera rilassata e alternativa troveranno nei Navigli il loro rifugio.

Università Statale di Milano e Città Studi: Un concentrato di conoscenza

L' Università Statale di Milano è uno dei centri accademici più prestigiosi d'Italia e attira studenti da tutto il mondo. La sua posizione centrale nel centro storico rende alcune aree circostanti particolarmente interessanti per gli studenti.

Porta Romana: Vivace e dinamica

Porta Romana è una delle zone preferite dagli studenti dell'Università Statale. Qui, troverete una vibrante atmosfera giovane, con una vasta gamma di servizi, tra cui librerie, caffetterie e palestre. Questa zona offre un mix perfetto tra vita accademica e svago.

Città Studi: Una comunità universitaria

A est del centro storico, Città Studi ospita numerose facoltà e istituti tecnici. Gli affitti in questa zona sono solitamente più accessibili, rendendola una scelta ideale per molti studenti. Città Studi è una vera e propria comunità universitaria, che offre un ambiente stimolante per gli studi e l'interazione con compagni di corso.

Bovisa: Per gli studenti di ingegneria e design

Il quartiere di Bovisa, situato a nordovest della città, è il luogo ideale per gli studenti di ingegneria, design e architettura. Qui, il Politecnico di Milano offre corsi di alta qualità e una vivace comunità studentesca. Bovisa è un quartiere in crescita, che offre alloggi convenienti e una gamma di locali e club notturni che soddisfaranno le esigenze sociali degli studenti.

In conclusione, Milano offre diverse zone entusiasmanti per gli studenti, ognuna con le sue peculiarità e opportunità uniche. Scegliere dove vivere dipenderà dalle vostre preferenze personali e dalle esigenze accademiche. Quindi, prima di prendere una decisione, assicuratevi di esplorare le diverse zone e scoprire quale di esse rispecchia meglio i vostri interessi e il vostro stile di vita.