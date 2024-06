Corso Grosseto, donna travolta e uccisa da un mezzo per la raccolta rifiuti

Tragedia in corso Grosseto (foto di archivio di un'ambulanza)

Terribile tragedia in corso Grosseto, dove una donna è stata investita e uccisa da un mezzo Amiat utilizzato per la raccolta della nettezza urbana.

Nulla da fare per la donna

Sul posto è arrivata l'ambulanza ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Ancora da verificare l'esatta dinamica dell'incidente, ma dai primi rilievi sembra che la donna stesse attraversando la strada dall'aiuola centrale. A chiamare i soccorsi è stato l'uomo alla guida del camioncino Amiat, che - sotto choc - ha raccontato di non essere riuscito ad evitare l'impatto.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Torino.

Il cordoglio di Amiat

Amiat esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa della donna di 59 anni avvenuta a seguito dell’incidente di corso Grosseto. L’azienda e l’operatore Amiat coinvolto, fortemente provato, hanno fornito da subito piena disponibilità alle Autorità competenti per chiarire al meglio la dinamica dell’accaduto.