Fondi Pnrr, il gruppo M5S in Regione: "il Piemonte rischia di perdere case e ospedali di comunità"

" Il Piemonte rischia di perdere ospedali e case di comunità. Il Governo Meloni ha annunciato una revisione del piano di spesa dei fondi del PNRR che interesserà anche il capitolo sanità. I progetti già avviati, infatti, saranno finanziati con fondi statali e non più tramite il PNRR, con tutte le incertezze che ne conseguono. Parliamo, innanzitutto, di case e ospedali di comunità. Un servizio che non va perso, fondamentale per salvare e rivitalizzare la sanità pubblica già in difficoltà per i pochi fondi a disposizione, le lunghe liste d’attesa, la carenza di medici". L'accusa è del gruppo del M5S in Consiglio regionale del Piemonte.

"Peccato che, solo pochi giorni fa, il Centrodestra abbia deciso di bocciare la nostra proposta di convocare una commissione di monitoraggio sul PNRR. Adesso il motivo è chiaro: vogliono nascondere l’inadeguatezza del Governo Meloni, un governo della loro parte politica, incapace di gestire la partita dei fondi PNRR. Sulla sanità è necessaria la massima trasparenza, dalla Giunta Cirio attendiamo chiarimenti urgenti".