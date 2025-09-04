Atl Piemonte: Bongioanni rassicura su fondi e pagamenti, +10% grazie al Funt

Il tema dei bilanci delle Agenzie Turistiche Locali (Atl) piemontesi torna al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni del consigliere regionale Daniele Valle, secondo cui gli enti non sarebbero in grado di pagare gli stipendi dei dipendenti per mancati contributi della Regione 2024 e 2025.

A intervenire è l’assessore regionale al Commercio, Turismo, Agricoltura e Cibo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca e Parchi, Paolo Bongioanni, che rassicura sulla situazione delle Atl: "Abbiamo messo in sicurezza le risorse, scongiurando un taglio di 300mila euro rispetto al 2024, e integrando ulteriormente gli stanziamenti con il Fondo Unico Nazionale Turismo (Funt), raggiungendo un incremento del 10%. A breve presenteremo anche le nuove risorse destinate al turismo accessibile".

L’assessore spiega che la differenza tra stanziamenti, liquidazioni ed erogazioni è spesso fraintesa: "La Giunta stanzia i fondi, il mio assessorato predispone gli atti di liquidazione e la ragioneria regionale procede al pagamento. Gli atti per il milione e mezzo di euro destinato alle sei Atl piemontesi sono stati già predisposti il 7 luglio".

Bongioanni invita inoltre i presidenti e i direttori delle Atl a gestire con oculatezza le risorse e a rispettare la governance prevista dalla Legge Madia, ricordando la propria esperienza di 21 anni come direttore di Atl, durante i quali non si sono mai verificati problemi analoghi.

L’assessore conclude sottolineando l’importanza del coordinamento: "Ora il coordinamento c’è. Se i bilanci sono gestiti correttamente, anche eventuali ritardi fisiologici nella macchina pubblica non ne compromettono l’operatività. Invito il consigliere Valle a confrontarsi direttamente in assessorato, per parlare di promozione turistica in modo informato".