Città metropolitana: aperte le candidature per il bando del Servizio civile digitale

Per quanto riguarda il territorio, la Città metropolitana di Torino seleziona 25 giovani (tra i 18 e i 28 anni compiuti) da impiegare nei suoi progetti e in quelli degli enti locali.

- Smart care coinvolge l’Ufficio pubblica tutela della Città metropolitana di Torino, ASL TO 3, C.I.S.S-A.C_Caluso , i comuni di Perosa Argentina e Santena, e punta dare supporto e formazione ai cittadini più fragili nella transizione digitale.

- Un mondo digitale per tutti coinvolge la Città metropolitana di Torino, la Provincia di Biella e i Comuni di Almese, Cambiano, Carmagnola, Ciriè, Giaveno, None, Pavone Canavese, Scalenghe e Vinovo e prevede la creazione di spazi informatici condivisi e la promozione dell'accessibilità dei servizi offerti, per garantire che tutti i cittadini, anche quelli con minori competenze digitali, possano accedere ai servizi digitali.