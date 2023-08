Da Torino al Lido per la Mostra del Cinema: la regista Fien Troch approda a Venezia

Il TorinoFilmLab si sposta al Lido per l’80 a Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia (30 agosto-9 settembre).

Il concorso principale del festival, Venezia 80 vede in selezione Holly, il nuovo film della regista Fien Troch che fa parte dei talenti scoperti dal TorinoFilmLab. Grazie al TFL ha sviluppato il suo primo lavoro Home nel 2014, con cui si è già distinta a Venezia nel 2016 aggiudicandosi il Premio Miglior Regia.

Inoltre, tre film verranno presentati nel Concorso Orizzonti e 1 all’interno della Settimana della Critica.

Lungometraggi frutto dell’accurato lavoro che il TorinoFilmLab porta avanti nel campo del cinema a 360°: dalla ricerca di talentuose firme registiche emergenti ai workshop durante i quali, accompagnati da professionisti di massima esperienza, le loro idee di film diventano sceneggiature e poi progetti pronti ad essere girati, fino all’assegnazione di premi e fondi per la produzione e la distribuzione.

La selezione ufficiale di Venezia 2023 presenta in Orizzonti l’esordio del regista italiano Alain Parroni: Una sterminata domenica - An endless summer. Con questo suo primo lungometraggio Parroni ha partecipato al TorinoFilmLab nel 2018, seguendo il percorso lungo un anno di sviluppo della sceneggiatura ScriptLab, il risultato è una storia di nichilismo e ribellione nell’estrema periferia romana narrata con stilemi registici distanti dagli schemi narrativi classici.

Sempre in Orizzonti, la coproduzione Brasile-Francia-Italia Heartless, debutto nel formato lungo del duo brasiliano composto dalla regista Nara Normande e dal regista Tião. Il film coinvolge anche la casa di produzione Nefertiti Film, che solo un anno fa si è aggiudicata il David di Donatello per il miglior esordio alla regia con Piccolo Corpo di Laura Samani, altro titolo che porta il marchio del TorinoFilmLab.

Nara Normande e Tião presero parte alla classe 2020 del percorso FeatureLab, dopo la partecipazione di Tião al Torino Film Festival nel 2016, con il suo primo lungometraggio Animal Político. Heartless, ambientato nell’estate del 1996, nel nord-est del Brasile, ha per protagonista l’adolescente Tamara, che da quando incontra Heartless - come viene soprannominata - inizia a provare una curiosità e

un’ammirazione sempre crescenti per questa misteriosa ragazza.

Chiude il trio TFL in concorso Orizzonti City of Wind di Lkhagvadulam Purev-Ochir, premiato con il TFL Audience Design Fund 2023 grazie al supporto di Creative Europe - Programma MEDIA dell’Unione Europea. Opera prima frutto di una coproduzione cha ha coinvolto Francia, Mongolia, Portogallo, Paesi Bassi e Qatar, il film segue il protagonista Ze, timido sciamano di 17 anni che studia duramente per crearsi uno spazio nella distaccata società mongola moderna e intanto continua a comunicare con il suo spirito ancestrale per aiutare i membri della sua comunità, ma quando si innamora Maralaa, gli si palesa una realtà diversa.

La Settimana della Critica di Venezia include tra i sette titoli in concorso anche Sky Peals di Moin Hussain, regista e sceneggiatore britannico che per il suo lungometraggio di debutto ha scelto di affidarsi al TorinoFilmLab – e in particolare al programma ScriptLab – lavorando alla sceneggiatura nel corso del 2019.

Il risultato è un film sci-fi prodotto dall’inglese Escape Films, in cui il protagonista Adam, dopo aver scoperto che suo padre è morto, inizia a ricostruire la complicata vita di quest’uomo che conosceva a malapena e inizia a pensare che suo padre potrebbe non essere stato umano.