Perché potresti aver bisogno di una consulenza d’immagine

Si parla sempre più spesso di come sia importante non uniformare il proprio look per poter emergere e distinguersi ma allo stesso tempo, soprattutto in ambiti business, è necessario rispettare dei dresscode. Per evitare di sbagliare outfit, poter emergere ad un colloquio di gruppo o magari farsi notare tra tanti nuovi colleghi in ufficio la scelta giusta da fare è rivolgersi ad un consulente d’immagine.

Abbiamo chiesto a Ilaria Marocco, esperta in consulenza d’immagine soprattutto in ambito business dress code, di spiegarci perché un freelance o un’azienda dovrebbero valutare questa tipologia di servizio e siamo pronti a condividere con te alcune curiosità in merito.

Cos’è la consulenza d’immagine e cosa comprende

Chiaramente il servizio dipende dal singolo professionista ma Ilaria Marocco ha ideato un suo progetto di Business Dress Code con una consulenza d’immagine completa a 360 gradi fatta di diverse opzioni. Per i clienti freelance o liberi professionisti nella gamma di proposte personal fanno parte lo studio del proprio stile, l’analisi morfologica e l’armocromia per poter creare un’immagine di valore e l’organizzazione di un guardaroba attraverso anche acquisti mirati.

Per i clienti business e le aziende è possibile richiedere un servizio personalizzato per poter ideare e progettare divise aziendali ad hoc oppure studiare ed individuare delle linee guida di dress code aziendali che successivamente verranno comunicate dal professionista al personale per una corretta sensibilizzazione al tema. Infine propone il training fatto di morfologia, regole di dress code, armocromia, personal shopper e aiuto nell’organizzazione dell’armadio.

Perché un consulente d’immagine può cambiarti la vita?

Negli anni passati a rivolgersi ad un consulente d’immagine era soprattutto la clientela femminile ma negli ultimi tempi anche tantissimi uomini hanno scelto di curare di più il proprio look, puntando su capi di qualità e iniziando a scegliere tagli e tessuti non solo di tendenza ma che sono perfetti per la propria personalità e il proprio fisico.

Quello che ci insegna una consulente d’immagine come Ilaria Marocco è che non serve avere il fisico da top model o sportivi per poter apparire al meglio, è importante invece conoscere la propria fisionomia e valorizzarla nel modo giusto per creare un’immagine unica e di valore.

Il compito di un consulente è guidarti nella consapevolezza del tuo corpo, conoscere la tua stagione ti aiuterà ad individuare le colorazioni e le sfumature che ti illuminano di più; aiutandoti quindi ad avere maggiore sicurezza e quindi a brillare di una luce tutta tua quando entri in ufficio, in un ambiente di lavoro ma anche in una stanza piena di gente dove vuoi fare bella impressione.

E nel caso del Business Dress Code? Come ci spiega Ilaria Marocco, la brand awareness passa da tanti piccoli dettagli a cui forse non hai pensato: come ad esempio la divisa della tua azienda. Facci caso, i marchi più prestigiosi hanno investito tantissimo nella creazione di abbigliamento professionale ricercato che rifletta il mood e la mission dell’azienda. Secondo gli esperti questo aspetto non è da sottovalutare perché rafforza l’immagine del marchio e allo stesso tempo riesce di riflesso a far aumentare le vendite.

Se stai pensando di mettere a budget una consulenza d’immagine in vista del prossimo anno, Ilaria Marocco è la professionista che fa per te. Con un lavoro capillare su tutto il territorio nazionale può raggiungerti sia che tu abbia un’azienda o che tu sia un libero professionista. Vedrai, la tua immagine cambierà notevolmente e potrai raccogliere da subito i frutti di questo investimento.