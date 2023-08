Bardonecchia, il fango "sposta" anche gli appuntamenti per fare i passaporti: ecco come fare

Non solo disagi per viabilità e abitazioni. L'esondazione del fiume e la frana causano difficoltà anche per chi doveva fare dei documenti, a Bardonecchia.



A causa dell’attuale inagibilità dei locali del Commissariato di Polizia Bardonecchia, tutti coloro che erano prenotati per il rilascio del passaporto, o che abbiano un’urgenza documentata in merito, devono recarsi a Torino, presso l’Ufficio Passaporti centrale di Piazza Cesare Augusto 5 nei seguenti orari:

· lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13;

· martedì dalle 15.00 alle 18.00.

· giovedì dalle 15.00 alle 18.00.