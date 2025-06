Francia e Italia alla corte di Venaria: aumentate le risorse Alcotra, ora si guarda al post 2027 [VIDEO]

Aumentate le risorse per microprogetti, approvato un bando in prossima apertura a luglio e un altro che aprirà a novembre. Sono i risultati raggiunti a seguito dell’ultimo incontro trasfrontaliero del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Francia–Italia ALCOTRA 2021–2027, concluso questa mattina con una visita alla Reggia di Venaria Reale.

Per il Piemonte in particolare la dote di 15 milioni andrà a finanziare ventiquattro progetti approvati. All’incontro nella reggia sabauda ha preso parte l'assessore regionale alla Programmazione Territoriale Marco Gallo, il vicepresidente della Regione Auvergne-Rhône-Alpes, Nicolas Daragon, in qualità di Autorità di Gestione del Programma, e i rappresentanti della Commissione Europea, delle autorità nazionali, regionali e locali come il sindaco e presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola.

I lavori a Venaria e nuove risorse

Al centro dei lavori di Venaria i progetti del Terzo Bando. L’Autorità di Gestione ha scelto di aprire una nuova finestra con dotazione 10 milioni per progetti ben strutturati e meritevoli di sostegno economico. Il nuovo bando sarà aperto dal 1° luglio 2025 al 31 ottobre 2025. Inoltre sono state messe le basi per una strategia post 2027, parallelamente all’attuazione degli interventi di fine programmazione.

Il Comitato ha inoltre aumentato la dotazione finanziaria per i microprogetti al fine di adattarla alle esigenze del territorio, considerando l’ampia partecipazione di nuovi soggetti portando a raddoppiare le risorse inizialmente previste.

Al centro della riunione anche il Consiglio dei Giovani ALCOTRA che ha presentato i progetti selezionati per il “Label Giovani ALCOTRA”: due microprogetti (Re-Verd e Alpivive); e due delle tre strategie territoriali che riguardano il territorio piemontese (Terres Monviso e Graies ClimaLab).

«Il Comitato di Sorveglianza di oggi certifica una grande capacità progettuale del Piemonte e la concretezza dei risultati ottenuti – ha dichiarato l’assessore regionale Marco Gallo –. I progetti approvati per la nostra regione sono la dimostrazione di come la cooperazione europea, se ben gestita, possa fare davvero la differenza per le comunità locali. Si tratta di risorse che vanno a rafforzare le nostre aree montane e transfrontaliere, creando sviluppo, inclusione, accessibilità e innovazione».

Cos’è il programma Alcotra

Cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il programma Alcotra, è uno dei principali strumenti di cooperazione tra Italia e Francia. Per il periodo 2021–2027 dispone di una dotazione complessiva di 182,3 milioni di euro, dei quali già l’80% risulta impegnato.