Un gioiello torinese splende anche di sera: la Basilica di Superga si illumina grazie al Sermig

Un gioiello del patrimonio artistico-storico-architettonico-religioso di Torino, simbolo della città in tutto il mondo, in estate risplende anche di sera: la Basilica di Superga, infatti, per tutti i venerdì e i sabati di agosto e settembre sarà visitabile anche di sera con orario 21.30-24, offrendo ai visitatori un'esperienza unica. Tutto questo grazie alla Fraternità della Speranza-Sermig, che gestisce il capolavoro juvarriano dal 2021.

La Basilica di Superga di notte

Oltre che alla chiesa, il pubblico potrà accedere anche alla Cappella del Voto con la statua della Madonna delle Grazie e potrà salire sulla cupola panoramica (chiusa in caso di pioggia, ndr) attraverso una scala a chiocciola del '700. Da qui, i visitatori potranno godere di una vista inimitabile sulle alpi, sulle colline e su tutto il territorio del torinese. Soltanto nella serata di sabato, invece, sarà possibile accedere alla Sala dei Papi, al Chiostro e alle Tombe Reali.

Informazioni e biglietti

L'ingresso alla chiesa e alla cappella sono gratuiti, mentre il biglietto intero per la salita alla cupola ha un costo di 3 euro (prenotazione obbligatoria per i gruppi sopra le 12 persone): per quest'ultima, sono previste riduzioni (2 euro, ad esempio per studenti), mentre per i bambini tra i 6 e i 12 anni l'accesso è gratuito, così come per i possessori di Torino Card e Abbonamento Musei; accesso vietato fino ai 5 anni. Per quanto riguarda la Sala dei Papi, il Chiostro e le Tombe Reali, invece, il biglietto intero ha un costo di 5 euro (4 per il ridotto, ingresso sempre libero per Torino Card, Abbonamento Musei e bambini tra 6-12 anni).

Orari

La Basilica di Superga rimarrà comunque aperta, tutti i giorni fino al 30 settembre, anche in orario diurno dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30, con la possibilità di visitare tutte le sue parti. Tutte le informazioni sono disponibili qui: http://www.basilicadisuperga.com/it/.