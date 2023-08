Anche a Torino la Walk of Life, corsa di raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare

Si terrà anche a Torino la Walk of Life, l’evento di solidarietà a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare organizzata da U.I.L.D.M. Sezione di Torino OdV in collaborazione con Fondazione Telethon. L’obiettivo della manifestazione sarà quello di lanciare un forte messaggio di speranza. Correndo o camminando, si contribuirà alla ricerca Telethon sulle malattie genetiche rare e si sosterranno le attività di riabilitazione svolte presso la sede Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Torino.

Il ritrovo di domenica 10 settembre sarà presso il Parco del Valentino (viale Mattioli, Torino), dalle 8:30 alle 9:45, per prepararsi allo start delle 10:00. Ogni partecipante potrà scegliere tra una camminata di 4 km e una corsa non agonistica di 8 km. Il percorso sarà accessibile a tutti e ai primi 1.100 iscritti verrà regalato il pacco gara con la maglietta. Per iscriversi la quota è di 12 euro per gli adulti e di 3 euro per i bambini under 12 anni.

Per informazioni e prenotazioni: 011/7770034