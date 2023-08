E' di Macario, o non è di Macario: questo è il dilemma

In genere, quando si parla di personaggi famosi, la realtà tende a mescolarsi alle cosiddette "fake news", e si finisce per affibbiare loro notizie o informazioni non vere.

Questo è, ad esempio, il caso del celebre attore comico Macario. A lui è stata attribuita per diverso tempo la proprietà - e il domicilio - di villa Arduino, una palazzina poco distante dal parco della Pellerina, in corso Lecce 63 (ex 108) all'angolo con via Lessona, nel quartiere Parella.

Edificato nel 1928 dall'architetto Paolo Napione su commissione del cavaliere Giuseppe Arduino, noto imprenditore edile torinese, il fastoso edificio possiede le sembianze di un castello medievale, con la sua torretta centrale che sovrasta il cancello d'ingresso.

Esempio tipico di stile Neogotico, villa Arduino presenta numerosi decori fitomorfi e zoomorfi in litocemento lungo tutte le facciate, insieme a diversi affreschi, che la rendono unica nel suo genere.

Il progetto iniziale dell'edificio prevedeva a sinistra dell'ingresso l'appartamento del custode, a destra l'ufficio del cavaliere Arduino e i locali per i disegnatori, il segretario e l'amministrazione. Il piano superiore, invece, era destinato ad abitazione della famiglia. Negli anni successivi vennero aggiunti altri ambienti, quali un magazzino, un garage e la portineria. Successivamente venne realizzata una cancellata in cemento, poi demolita.

Nonostante le numerose voci sull'argomento riguardanti anche un suo fantasma che pare si aggiri tra le sue mura, Macario non ha mai vissuto presso villa Arduino, ma in un grande appartamento sopra il teatro "La bomboniera", fatto erigere dall'attore stesso per rappresentare alcuni suoi spettacoli di varietà.

Attualmente adibita ad abitazione privata, dal 2010 villa Arduino è sottoposta a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali con D.D.R. 27/10/2008.