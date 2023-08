Mirafiori ancora senz'acqua, i lavori potrebbero finire in serata. Da Smat una cisterna per 800 famiglie

Da domenica sera le 800 famiglie di via Giovanni Roveda, nel quartiere Mirafiori Sud, sono senz'acqua corrente a causa della rottura di una tubatura. Dopo tre giorni proseguono i lavori per riportare il bene di prima necessità all'interno delle case, bene reso ancora più importante per il caldo estremo di questi giorni.

"Il lavoro è più impegnativo e lungo del previsto - ha spiegato il coordinatore della commissione ai lavori pubblici della Circoscrizione 2 Alessandro Nucera - si tratta della sostituzione di 150 metri di tubatura. L'amministratore del condominio ha detto che sperano di risolvere per questa sera".

L'impianto da sistemare, infatti, è un impianto privato dei residenti dei ventiquattro interni della via in questione: a cedere è stato un tubo che porta l'acqua all'autoclave condominiale. Smat è stata coinvolta dalla Circoscrizione per fornire una cisterna da diecimila litri, che al momento viene utilizzata dai residenti di via Roveda. Inoltre, la società dell'acqua ha procurato boccioni da 18 litri, tutti passi in avanti rispetto ai primi giorni in cui i cittadini erano costretti a rifornirsi ai toretti in zona.

È stata infine coinvolta la società Crocetta Calcio, proprietaria di un campo sportivo proprio accanto ai palazzi rimasti senz'acqua, che ha permesso agli abitanti di utilizzare le docce degli impianti.

“Speriamo che questi interventi tampone diano sollievo ai nostri cittadini, in attesa della soluzione. Come sempre, nella nostra Città scatta una rete di solidarietà, in caso di difficoltà, di cui non si può che essere orgogliosi” è il commento dell’assessora all’Ambiente Chiara Foglietta.