Payroll: sempre più aziende scelgono l’esternalizzazione

Le attività di payroll includono tutti i compiti relativi alla gestione delle buste paga dei dipendenti di un’azienda. Si tratta di mansioni complesse, che richiedono competenze specifiche e sempre aggiornate, e che spesso sono rese ancora più complicate dalla grande quantità di procedure burocratiche e amministrative richieste per completarle. Inoltre, durante lo svolgimento di questi compiti, è cruciale prestare molta attenzione a evitare gli errori, che potrebbero avere conseguenze serie e onerose per l’azienda. Per queste e altre ragioni, che vedremo in questo articolo, il numero di imprese che scelgono di esternalizzare i servizi di gestione degli stipendi è in forte crescita.

Il successo dei servizi di outsourcing del payroll

Secondo i dati raccolti da Research and Markets, nel 2022 il mercato globale dei servizi di gestione degli stipendi in outsourcing valeva 25,3 miliardi di dollari. Si stima che nel mondo il settore crescerà nei prossimi sette anni di circa il 47%, arrivando nel 2030 a un valore di 37,3 miliardi di dollari.

Oltre alle ragioni già citate, le aziende scelgono sempre più spesso questa opzione per ridurre i costi, piuttosto elevati in termine di tempo e risorse, per formare e mantenere aggiornato il personale interno che svolga le mansioni di gestione delle paghe. Un altro rischio comune quando ci si avvale di addetti al payroll interni con esperienza ridotta è quello del cosiddetto “payroll leakage”, ovvero perdite economiche dovute a errori di vario tipo nella gestione degli stipendi.

La performance degli esperti

Rivolgersi a società esterne di Consulenti del lavoro a Torino, esperti nel fornire servizi di payroll a imprese piccole e grandi e aggiornati sulle normative vigenti, permette inoltre di lasciare che il team addetto all’HR si dedichi appieno a mansioni volte ad aumentare la soddisfazione e la produttività del personale. Le agenzie di consulenza migliori, poi, offrono maggiori garanzie riguardo alla protezione dei dati attraverso sistemi integrati e processi volti a tutelare le informazioni da eventuali minacce informatiche, evitando che le aziende siano esposte a rischi di questo tipo.

La digitalizzazione della gestione stipendi

Di pari passo con la crescita dell’outsourcing, aumenta l’utilizzo di software per automatizzare parte del processo di payroll e per integrare questo aspetto nelle strategie di transizione digitale delle aziende. In questo modo, si limita ulteriormente il rischio di commettere errori eliminando le incognite insite nei processi manuali, come distrazione o stanchezza di chi effettua il compito, e si abbassano ancora di più i costi e i tempi necessari per svolgere le mansioni di gestione delle buste paga. Inoltre, non è più necessario utilizzare e archiviare grandi quantità di documenti in formato cartaceo, ingombranti e di difficile consultazione.

Attraverso il passaggio a operazioni su software specializzati e su sistemi basati sul cloud, trovare all’occorrenza informazioni su un dipendente, sugli stipendi corrisposti in un determinato periodo o su altro ancora diventa molto più semplice e rapido. Un altro fattore positivo della digitalizzazione del payroll è la possibilità di estrapolare e analizzare i dati a esso relativi con facilità, per ottenere rapporti dettagliati sui costi ed effettuare previsioni accurate. Ciò è di grande importanza nei processi decisionali, permettendo di adottare un approccio basato sui dati, e quindi più efficace.

Come abbiamo visto, le aziende delegheranno in misura sempre maggiore la gestione degli stipendi ad agenzie esterne specializzate in consulenza del lavoro, riducendo in questo modo spese ed errori. In un prossimo futuro, è possibile che la tendenza all’outsourcing si estenda per includere l’intero reparto HR, attraverso società dedicate a tutto tondo ai processi relativi alla gestione delle risorse umane. Unificare questi processi potrà contribuire a renderli più efficienti e a snellire la loro gestione, permettendo alle aziende di concentrare le proprie risorse sugli aspetti che più contribuiscono alla crescita.