Bonifica di un serbatoio: cosa dice la normativa?

La bonifica serbatoi e – nello specifico – la bonifica di serbatoi interrati è un’attività molto particolare e che richiede l’intervento di personale qualificato. Cosa dice la normativa e come bisogna comportarsi in questi casi? Scopriamolo insieme.

Bonifica serbatoi, cos’è

La bonifica ambientale di un’area contaminata è essenziale e rappresenta l’unica soluzione possibile nel caso di incidenti, di cisterne bucate e impianti industriali dismessi. Questo intervento molto particolare richiede l’uso di personale specializzato e tecniche particolari.

Innanzitutto prima di realizzare la bonifica è essenziale realizzare una valutazione corretta della situazione di contaminazione, stabilendo la gravità e la pericolosità di tutti gli agenti inquinanti. Le fasi sono cinque: indagine preliminare, caratterizzazione della zona, analisi dei rischi, progettazioni e interventi di bonifica.

Bonifica serbatoio, come funziona e qual è la normativa al riguardo

La bonifica serbatoio è un’operazione molto particolare e delicata per questo è soggetta a determinate regole. Innanzitutto va sottolineato che ogni fase, dall’installazione alla dismissione, sino alla bonifica, deve essere soggetta a una denuncia che va effettuata presso la sede ARPA che ha competenza in materia.

Inoltre le operazioni che vengono eseguite sui serbatoi vengono regolate specificatamente dal decreto legislativo 152/06. Questa legge prevede varie tipologie di intervento a seconda del tipo di cisterna e dei materiali che sono contenuti al suo interno. Solamente affidandosi a delle aziende specializzate si potrà avere la certezza di aver eseguito questa procedura in modo corretto.

Oltre alle operazioni di bonifica, le aziende specializzate eseguono delle prove di tenuta. La verifica dovrà essere effettuata con strumentazioni e procedure non invasive e soprattutto di massima qualità. Per queste operazioni, proprio come accade per tutte le altre, è essenziale poter fare affidamento su personale specializzato e altamente preparato. I metodi per valutare la tenuta del serbatoio ovviamente cambiano in base alla funzione e al materiale del serbatoio. Le prove andranno realizzate dunque a seconda delle funzioni specifiche del serbatoio, tenendo conto delle scadenze, della pericolosità dei materiali che sono contenuti e di molti altri elementi importanti.

In generale un controllo di tenuta andrebbe eseguito all’incirca dopo 15 anni rispetto l’installazione e in seguito ogni cinque anni. I periodi più brevi riguardano soprattutto le cisterne e i serbatoi interrati a parete singola e che sono privi di un bacino di contenimento. In tali casi, dopo 20/25 rispetto all’installazione si potranno prevedere dei controlli con una scadenza annuale. Solamente un sopralluogo e una richiesta a una ditta specializzata comunque consentirà di comprendere quali sono le operazioni da mettere in atto, soprattutto per verificare la presenza o meno di contaminazioni grazie ad una campionatura del terreno e ad una valutazione accurata.

Bonifica serbatoi, a chi rivolgersi e cosa fare subito

A chi rivolgersi per la bonifica serbatoi? RPA Group fornisce dei servizi di bonifica serbatoio efficaci e di altissimo livello. Un intervento essenziale che si può richiedere nel caso di terreni che sono stati contaminati da incidenti, di cisterne bucate oppure di impianti industriali che sono stati dismessi.

Bonificare l’intera area che è stata contaminata in questi casi è essenziale. Si tratta di un servizio che consente di intervenire al meglio, in modo delicato e non invasivo, usando tecniche speciali e mezzi specifici. I tecnici della RPA Group svolgono un’analisi preliminare del luogo, per poi andare a prevedere le operazioni d’intervento. Prima di procedere dunque si effettua una valutazione corretta della situazione della contaminazione, con riferimento particolare alla gravità e alla pericolosità della presenza di agenti inquinanti. Quando si parla di bonifica serbatoi è importantissimo mettere in atto anche altre azioni come le prove di tenuta, lo smaltimento serbatoi, il rilascio di certificato GAS FREE e verifica serbatoi.