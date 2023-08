Tuta elegante donna: le tendenze 2023 hanno la firma di PINKO

Fascianti? Aderenti? Strette? Di più, ancora di più: attillate! Le tute eleganti rivendicano il loro stile in passerella tra le tendenze moda dell'Autunno Inverno 2022 2023, dimostrandosi le vere protagoniste della prossima stagione.

Ovviamente, non esistono solo i modelli super attillati. Ce ne sono di tutti i tipi: molto ampie sulla gamba, con il corpetto smanicato, con il punto vita in risalto. Quest’anno, tutti i brand hanno creato una propria linea di jumpsuit donna all’interno della propria collezione. E se per alcuni marchi l’operazione jumpsuit ha rappresentato un esperimento “nuovo”, per altri è stata semplicemente una conferma. Come per PINKO , ad esempio, che da anni realizza tute eleganti da donna semplicemente irresistibili.

Insomma, la tuta intera elegante quest’anno è la vera protagonista, e noi non intendiamo certo ignorarla. Il suo contributo di sensualità nell'armadio delle donne sarà significativo, e la ragione è chiara: mostra le curve del corpo, senza però rivelarle completamente, mai del tutto. Indirizza l'occhio esterno lungo le forme della figura femminile e ne mette in risalto tutta la magnifica bellezza.

Allo stesso tempo, mantiene un aspetto funzionale nel processo di styling, perché cosa può essere più pratico e diretto di una tuta elegante, che non richiede ulteriori sovrapposizioni? Certo, si può aggiungere una cintura, vari accessori e anche un soprabito, ma resta un fatto fondamentale: se indossiamo una tuta, è perché vogliamo che si noti!

Perché indossare una tuta da donna elegante?

Nate nel corso degli anni Venti del Novecento, sono state introdotte come soluzione pratica per l'abbigliamento da lavoro. E solo nel corso del tempo, si sono trasformate in quelle icone di design che conosciamo tutte.

Oggi, infatti, le tute eleganti sono diventate un elemento essenziale del nostro guardaroba, adatte sia per il giorno sia per la sera. Possono essere abbinate a slingback, scarpe con tacco, sandali e stivali. E sono disponibili in una ampissima varietà di stili, tra cui maniche lunghe o scollo a cuore, oversize o aderenti, morbide o aderenti, catturando sia l'anima glamour sia l’estetica più minimalista.

Perché indossarne una? Ecco 6 motivi:

Le tute da cerimonia di quest’anno offrono un'alternativa di tendenza al solito abito elegante (esatto, anche a quello che si indossa quando si è invitati a un matrimonio!). Le nuove proposte 2023 sono davvero irresistibili. Ci sono tute lunghe che arrivano fino ai piedi e tute più corte che arrivano sopra le ginocchia. Questo significa che possiamo scegliere quello che ci fa sentire più a nostro agio. Alcune tute eleganti hanno una gonna che sembra un pantalone. Un dettaglio che rende il look ancora più interessante e speciale. I materiali usati per creare una tuta da donna elegante sono tanti e diversi. Alcune sono fatte di una seta molto liscia e altre di un pizzo romantico e delicato. Parlando di colori, ce ne sono molti di tendenza quest'anno. Ad esempio, il verde brillante, diverse tonalità di rosa e viola, e anche l'azzurro e il rosso acceso. Una delle ragioni per cui tante persone preferiscono le tute risiede nel fatto che sono davvero comode da indossare. Possiamo essere eleganti senza dover rinunciare alla comodità!

Le tute eleganti della nuova collezione PINKO

Nell'autunno 2023 di PINKO, assistiamo a un rinnovato ritorno della jumpsuit, reinterpretata in diverse varianti: dallo stile pratico e funzionale al mix sportivo-elegante, adatto anche per le occasioni più formali.

Insomma: anche quest’anno, la tuta PINKO soddisfa le (altissime) aspettative. Possiamo tranquillamente dimenticare l'affermazione "oggi non so cosa indossare!", perché tra i modelli di tendenza per i mesi più freddi, troveremo proposte adatte a qualsiasi momento della giornata.

Dalle versioni in velluto con dettagli luccicanti, a quelle in pizzo, denim, pelle o tessuto: le tute eleganti firmate PINKO diventeranno le uniformi fashion a cui sarà impossibile rinunciare nella prossima stagione. Sono perfette in tutte le situazioni, magari accompagnate da un blazer oversize o da un cappotto dalla stessa tonalità. Un irresistibile tocco super chic, destinato a diventare indispensabile.

Minimo sforzo, massimo risultato!