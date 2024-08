Maltempo: nel Torinese continua il tempo instabile tra piogge, temporali e momenti di sole

Dopo la pioggia di ieri mattina, il maltempo continuerà a colpire la città di Torino con piogge e temporali, alternati a momenti di sole, per tutto il weekend.

"Instabilità moderata" è la previsione di Arpa per la giornata di oggi e per sabato con l'arrivo di "un fronte atlantico che determinerà instabilità più marcata dal pomeriggio".

L’ultima violenta bomba d’acqua si è abbattuta mercoledì 14 agosto nel pomeriggio sul Torinese.

Colpite in particolare la città in zona sud, Moncalieri e Nichelino, il Pinerolese e la Val Chisone. A Torino, il vento ha portato anche alla caduta di un albero in corso Belgio, circa all'altezza del civico 79. Scoperchiato il tetto della scuola Salvemini in zona Mirafiori. Poco lontano, è caduto un albero dal cortile interno di una scuola Castello di Mirafiori dal lato di via Vivanti. Moltissime altre segnalazioni di alberi caduti in diversi punti della città. In piazza Campanella albero addirittura spezzato letteralmente in due. In corso Unità d'Italia traffico in tilt presso la rotonda Maroncelli che risulta totalmente allagata. Allagamenti anche in via Torrazza Piemonte in rimesse e scantinati.