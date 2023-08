Non c’è pace per il traffico nel Torinese. A metà giornata sono già tre i sinistri avvenuti in tangenziale o autostrada, nei pressi del capoluogo. L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato sulla sopraelevata di Moncalieri, in direzione Torino. Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice verde al Cto. Ripercussioni sul traffico.